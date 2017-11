Le dobra polovica žensk v razmerju sama odloča o spolnosti in kontracepciji

Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

25. november 2017 ob 06:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob mednarodnem dnevu boja zoper nasilje nad ženskami pristojna ministrica izpostavlja ničelno toleranco do vseh oblik nasilja in poudarja, da tudi spolno nadlegovanje na delovnem mestu ni nedolžno dajanje komplimentov, temveč nezakonita zloraba moči. V okviru mednarodne akcije bo po več državah sveta na žrtve nasilja med ženskami opozarjala oranžna barva.

Pri Organizaciji združenih narodov (ZN) ob mednarodnem dnevu boja zoper nasilje nad ženskami navajajo, da gre pri tej obliki nasilja za najekstremnejšo obliko diskriminacije. Po podatkih, zbranih v raziskavi med letoma 2005 in 2016, je okoli 19 odstotkov žensk iz 87 držav, starih med 15 in 49 let, dejalo, da imajo manj kot leto dni stare izkušnje s spolno ali fizično zlorabo.

Skrb vzbujajoč je tudi podatek, da je bil v letu 2012 pri približno polovici primerov nasilnih smrti žensk storilec njihov intimni partner ali družinski član. Pri moških žrtvah nasilne smrti je takih primerov le šest odstotkov. Le 52 odstotkov žensk, zajetih v raziskavi, ki so bile poročene ali v partnerskem razmerju, pa je bilo takih, da so same odločale o konsenzualnih spolnih dejavnostih ali uporabi kontracepcije.

Letos pri Združenih narodih uvajajo šestnajst dni trajajočo svetovno kampanjo Ne pustimo nikogar za seboj, katere glavni namen je opozarjati na dekleta in ženske, ki se zaradi takih in drugačnih razlogov znajdejo na družbenem obrobju in so tako še bolj izpostavljene nasilju. Kampanja se bo končala na mednarodni dan človekovih pravic, znak kampanje pa je oranžna barva.

Ministrstvo izpostavlja sistemske ukrepe

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ob tem opozarjajo, da Slovenija zagovarja ničelno toleranco do vseh oblik nasilja, pri čemer izpostavljajo predvsem sistemske ukrepe ministrstva, med katere spada zakon o preprečevanju nasilja v družini, ki te oblike nasilja opredeljuje, določa pa tudi vlogo in naloge tako državnih organov kot tudi nevladnih organizacij pri obravnavanju nasilja.

Ministrica Anja Kopač Mrak je v izjavi ob mednarodnem dnevu boja zoper nasilje nad ženskami poudarila, da "gre za trdovratno in hudo kršitev človekovih pravic, ki ženske spremlja tako v zasebnem, delovnem kot širšem javnem okolju". Ministrica ob tem izpostavlja, da je v zadnjem času veliko javne pozornosti usmerjene v spolno nadlegovanje na delovnem mestu, ki pa ni nov pojav.

Z ozaveščanjem proti nasilju na spletu

"Ženske so spolnemu nadlegovanju na delovnem mestu izpostavljene, odkar so množično vstopile v sfero dela: iz zasebne se je nasilje preselilo v javno sfero. Spolno nadlegovanje tudi nima stalnega bivališča zgolj v hollywoodski industriji, prisotno je na vseh delovnih mestih, izpostavljene so mu ženske vseh starostnih skupin in na vseh stopnjah organizacijske položajne lestvice," je zapisala ministrica in dodala, da pri tovrstnem nadlegovanju ne gre za nedolžno izkazovanje pozornosti ali dajanje komplimentov, temveč za zlorabo družbene moči enega spola nad drugim in je kot tako nezakonito.

Na ministrstvu so letos posebno pozornost posvetili tudi vplivu novih tehnologij na oblike nasilja in spolnega nadlegovanja, ki zadevajo zlasti mlade. Da je bistvenega pomena pri zmanjševanju tovrstnega nasilja predvsem ozaveščanje mladih, so poleg ministrice poudarili tudi govorci na okrogli mizi ob začetku projekta Odklikni! Ustavi spletno nasilje nad ženskami in dekleti, ki ga na ministrstvu izvajajo skupaj z nevladnimi organizacijami. S projektom nameravajo partnerji predvsem ozaveščati mlade o varni in odgovorni rabi sodobnih tehnologij, čeprav so na okrogli mizi predstavniki nevladnikov opozorili tudi na pomanjkanje celovitih preventivnih programov.

Mariborski grad bo zasijal v oranžni barvi

Akciji Združenih narodov se bo priključila tudi mariborska mestna občina, tako bo zvečer v oranžni barvi zasijal Mariborski grad. Z občine so ob tem sporočili, da smo v zadnjem času izpostavljeni številnim zgodbam neprimernega ravnanja do žensk, zato je to problematiko treba nagovoriti v čim večjem številu in poudariti ničelno toleranco do nasilja.

L. L.