Leben: Vsa nagajanja glede drugega tira škodujejo Sloveniji in Luki Koper

11. maj 2018 ob 15:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ob zaključku referendumske kampanje je član izvršnega odbora SMC-ja Jure Leben poudaril, da lahko začnemo s pripravljalnimi deli za drugi tir, zaradi ustavljanja projekta pa Slovenija izgublja kredibilnost pred evropskimi institucijami.

Stranka SMC je po Lebnovih besedah za projekt naredila več kot katerakoli stranka prej v 20 letih. "Mi smo zdaj na točki, da lahko začnemo s pripravljalnimi deli in ravno to je kamen spotike za Kovačiča in neposredno SDS, ki je pomagal zbirati podpise, da se na vse kriplje trudijo, da s projektom ne začnemo," je bil kritičen.

Leben napovedi pobudnika referenduma Vilija Kovačiča, da bo spet razveljavil referendum, če bo to treba, ocenjuje kot zelo škodljive. "Vemo, da nam je komisija že zamrznila 109 milijonov evrov. V SMC-ju računamo, da bo v nedeljo rezultat referenduma pozitiven, da bomo lahko šli s projektom naprej in naslednji teden nadaljevali pogovore v Bruslju," je pojasnil.

Leben: Podjetje 2TDK ni pralnica denarja

Zavrnil je tudi očitke nasprotnikov zakona, ki v podjetju 2TDK vidijo pralnico denarja. Poudaril je, da so bili na t.i. blending razpisu, na katerem je Slovenija za drugi tir pridobila omenjenih 109 milijonov evrov, najbolje ocenjeni projekti, ki so jih na razpis prijavila projektna podjetja.

"Gre za nov pristop financiranja, ki ga uveljavlja Evropa, da lahko z mešanjem finančnih virov razbremenimo državni proračun," je pojasnil. Nova vlada lahko po njegovih besedah obremeni proračun, ampak takrat, bomo morali zmanjšati vlaganja v ostale infrastrukturne in tudi druge projekte, je dodal.

Sa. J.