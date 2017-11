Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Poudarki Direktorje bi imenovala vlada Lenarčič predstavlja projekcijo prihodnjega financiranja. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml. Z zakonom niso zadovoljne ne univerze ne inštituti. Znanost potrebuje drugačno obravnavo, sporočajo. Foto: Radio Slovenija Predstavniki akademije in raziskovanja predstavljajo skupno stališče. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Lenarčič: Novi raziskovalni zakon je prazno satovje

Zakon iz javne razprave

30. november 2017 ob 18:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

S predlogom zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti so nezadovoljni v raziskovalnih inštitutih in na univerzah, saj da je nedodelan, brez koncepta inovacijske dejavnosti in upoštevanja stališč delovne skupine.

Poenoteno stališče glede novega raziskovalnega zakona so predstavili direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo Tamara Lah Turnšek, direktorja Kemijskega inštituta in Instituta Jožef Stefan (IJS) Gregor Anderluh in Jadran Lenarčič, rektorja ljubljanske in novogoriške univerze Igor Papič in Danilo Zavrtanik ter predsednik Inženirske akademije Slovenije Stane Pejovnik.

Zakon sploh ni dodelan, ni bil nikoli prediskutiran niti v delovni skupini niti v širši strokovni javnosti, med raziskovalci in uporabniki, je dejal Lenarčič. Zakon ne naslavlja ključnih težav slovenske znanosti, njene mednarodne konkurenčnosti in povezovanja z gospodarstvom ter vpeljuje rešitve, ki gredo po njihovem mnenju v napačno smer, je pojasnil Lenarčič, ki je v imenu inštitutov predstavil poenoteno stališče. "Gre za etatizacijo raziskovalnih organizacij, saj se spreminja imenovanje direktorjev, ki naj bi jih imenovala vlada, kar je korak nazaj," je poudaril. Dodal je, da se ukinja financiranje programov raziskovalnih skupin, ki s 60 odstotki predstavlja glavni steber nacionalnega financiranja znanosti. Spreminja ga v institucionalno financiranje na način, ki ima lahko "poguben vpliv na kakovost in mednarodno konkurenčnost raziskovalne in razvojne dejavnosti". Prav tako nov raziskovalni zakon po oceni znanstvene in visokošolske sfere ne postavlja investicij v raziskovalno infrastrukturo, najslabše je to, da zmanjšuje avtonomnost raziskovalnim organizacijam in povečuje vpliv politike na izvajalce dejavnosti. "To se predvsem nanaša na način imenovanja direktorjev raziskovalnih zavodov, v besedilu je preveč napak, ostankov starih besedil, nedoslednosti," je dodal Lenarčič, ki je zakon označil za "prazno satovje". (Ne)združena zakona

Lah Turnškova se strinja z omenjenimi stališči, a je hkrati kot predsednica sveta za znanost in tehnologijo spomnila, da so sprva želeli združiti oba zakona, visokošolskega in raziskovalnega, ki bi urejal raziskovalno dejavnost na vseh institucijah, tudi v gospodarstvu. "To je bilo zavrnjeno, zakon, ki je pred nami, ni usklajen z visokošolskim zakonom," je pojasnila Lah Turnškova, ki ne verjame, da bodo na decembrski seji sveta zakon potrdili. Da zdajšnje besedilo ne sledi raziskovalni resoluciji 2011-2020, so prepričani tudi v Inženirski akademiji Slovenije. Njen predsednik Pejovnik je dejal, da zakon potrebuje temeljito prenovo in podporo raziskovalne sfere, gospodarstva in drugih uporabnikov. Anderluh je opozoril na pomen institucionalnega financiranja, ki v predlogu zakona ni podrobno razdelano, pogreša tudi vprašanje evalvacij programskih skupin. Univerze želijo en zakon, ki bo urejal poenoteno področje visokega šolstva in znanstvenoraziskovalne dejavnosti. "Na univerzi delujejo oboji, tako raziskovalci kot visokošolski učitelji, zato teh dveh dejavnosti ne moremo ločevati," je bil jasen rektor ljubljanske univerze Papič. Rektorju novogoriške univerze Zavrtaniku pa se zdi grozljivo izgubljati čas z dokumentom, ki je "milo rečeno neprimeren". Poudaril je, da besedilo kaže na to, da pisci niti približno ne vedo, kako funkcionira znanstvenoraziskovalna sfera, in vnašajo rešitve, ki so se v preteklosti izkazale za neprimerne.

