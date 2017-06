Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na Gruškovju je treba za izstop iz države čakati približno uro. (Fotografija je simbolična.) Foto: Danijel Poslek Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lep konec tedna s seboj prinaša tudi obremenjene ceste

Na pot z dovolj vode in hrane

17. junij 2017 ob 07:53

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na cestah, ki vodijo proti morju, je pričakovati večje zastoje, zato pristojni opozarjajo na strpnost in zadostno količino vode in hrane.

Po zadnjih podatkih policije je enourna čakalna doba na mejnem prehodu Gruškovje. Na Darsu opozarjajo, da je zaradi zapore Ptujskega mostu čez Dravo in poostrenega mejnega nadzora pričakovati zastoje na podravski avtocesti proti Hrvaški.

Ob tem Radio Slovenija poroča, da se začenjajo počitnice na Madžarskem, zato je pričakovati povečan promet tudi iz smeri Madžarske.

Zastoje je v poletni sezoni pričakovati zlasti na odseku med Draženci in Gruškovjem, kjer poteka gradnja 13-kilometrskega avtocestnega odseka, so zapisali na Darsu, kjer bodo skupaj z direkcijo za infrastrukturo, policijo in okoliškimi občinami izvajali različne ukrepe za večjo pretočnost. Med njimi je obveščanje voznikov s signalizacijo, prek medijev, družbenih medijev, pa tudi prek elektronskih portalov na območju Gradca, natisnili pa so tudi več tisoč informativnih letakov v angleščini in nemščini, prek katerih so označene alternativne poti proti hrvaškemu primorju.

K. T.