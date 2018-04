Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 14 glasov Ocenite to novico! Dodatek za veliko družino s tremi otroki je 395 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 480 evrov. Foto: BoBo Sorodne novice Velike družine bodo dobile letni dodatek Dodaj v

Letni dodatek za družine s tremi in več otroki

Premoženjski cenzus je 659,30 evra na družinskega člana

12. april 2018 ob 09:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Več kot 22.000 slovenskim družinam bo izplačan dodatek za veliko družino. Ta za družino s tremi otroki znaša 395 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 480 evrov.

Letni prejemek, ki bo izplačan v enkratnem znesku, je namenjen družinam s tremi ali več otroki. Upravičenec je eden od staršev. Pogoj za izplačilo je, da imajo eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Sloveniji. Premoženjski cenzus je 659,30 evra na družinskega člana.

Za upravičence, ki ne presegajo cenzusa, in za vse, ki so lani vložili vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino, center za socialno delo odloči o pravici do dodatka po uradni dolžnosti. To pomeni, da ni treba vlagati posebne vloge.

V Sloveniji sicer prevladujejo družine z enim otrokom, ki jih je približno 50 odstotkov. Družin z dvema otrokoma je približno tretjina. Družin z osem ali več otroki pa je bilo na primer leta 2015 78.

G. C.