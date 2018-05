Letos štirikrat več nezakonitih prehodov meje kot lani

Do 14. maja 1567 nedovoljenih prehodov meje

18. maj 2018 ob 07:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Policisti so v prvih štirih mesecih obravnavali 1226 nezakonitih prehodov državne meje, lani v istem obdobju pa 322, največ je državljanov Alžirije, Pakistana in Maroka.

Od začetka leta do konca aprila je nezakonito prestopilo mejo 283 državljanov Alžirije, 237 državljanov Pakistana, 98 državljanov Maroka, 88 državljanov Sirije in 77 državljanov Afganistana. Policisti pa so obravnavali tudi 65 državljanov Hrvaške, 56 državljanov Turčije, 49 državljanov Kosova, 33 državljanov Libije, 31 državljanov Tunizije, 26 Albancev ter še 183 oseb iz drugih držav.

Lani v istem obdobju so policisti obravnavali skupaj 322 nezakonitih prehodov, v največ primerih, in sicer 73, pa je šlo za Afganistance. Letos je skoraj polovico nezakonitih prehodov obravnavala koprska policijska uprava, tretjino pa novomeška. Do 14. maja pa so policisti obravnavali že 1567 nedovoljenih prehodov meje.

Zaradi toplega aprila več migracij

Kot ugotavljajo na policiji, se je število nezakonitih prehodov v letošnjem aprilu izrazito povečalo predvsem zaradi izboljšanja vremenskih razmer, uveljavitve nove poti nedovoljenih migracij skozi Bosno in Hercegovino ter zaradi številnih migrantov, ki so se znašli na zahodnem Balkanu.

Na celotnem območju Zahodnega Balkana policija opaža, da migranti takoj ob prijetju izrazijo namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito, nato pa zapustijo nastanitvene objekte in nadaljujejo pot. To se kaže tudi v zmanjšanju števila vrnjenih oseb v sosednje države.

Na podlagi mednarodnih sporazumov so slovenski policisti tujim varnostnim organom v prvih štirih mesecih letos vrnili 261 tujcev, v istem obdobju lani 274. Največ, in sicer 224, so jih vrnili na meji s Hrvaško. Tuji varnostni organi pa so na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb letos v Slovenijo vrnili 84 ljudi, lani pa 109. Med vrnjenimi je bilo letos tudi 13 Slovencev.

Nedovoljeni prehodi znotraj schengenskega sporazuma

255 kršitev je policija zaznala med tujci, ki so v Slovenijo brez ustreznih potnih listin ali brez potrebnih dovoljenj vstopili znotraj schengenske meje. Lani je bilo takšnih kršitev več, in sicer 276. Večina tujcev, ki so nedovoljeno vstopili na notranjih mejah schengenskega prostora, še vedno pride iz Italije.

V Sloveniji 279 prosilcev za azil

Po podatkih urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov je zdaj v Sloveniji 279 prosilcev za mednarodno zaščito. V azilnem domu je nastanjenih 118 ljudi (prostora je za 203), v izpostavi na Kotnikovi v Ljubljani 48 (zmogljivost 90), v Logatcu pa 23 (zmogljivost 106). Zunaj azilnega doma ali njegovih izpostav je 37 oseb, in sicer ena v rejništvu, 14 v dijaškem domu v Postojni, šest v zaporu in 19 v centru za tujce, 53 prosilcev za azil pa živi na zasebnih naslovih.

