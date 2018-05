Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Lev Pavlovski Foto: MMC RTV SLO VIDEO Lev: Grem volit! poslance Dodaj v

Lev: Največji problem mladih je zaposlitev

MMC-jev projekt Grem volit!

7. maj 2018 ob 08:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Največji problem mladih je zaposlitev, več let sem delal preko študentskega servisa in mislim, da je ta sistem porazen in nepravičen, pravi Lev in izpostavlja, da študenti v sistemu študentskega dela ne samo da nimajo enakih delavskih pravic, ampak so tudi urne postavke za študentsko delo prenizke za preživetje. Nekateri od tega živimo, opozarja.

Več v videoposnetku.

A. K. K.