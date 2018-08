Levica bo podprla manjšinsko vlado Marjana Šarca

Marjan Šarec si lahko obeta tudi podporo poslancev narodnih manjšin

10. avgust 2018 ob 08:05,

zadnji poseg: 10. avgust 2018 ob 16:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Peterica strank LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS je z Levico parafirala protokol o njenem sodelovanju z manjšinsko vlado. S tem je izpolnjen pogoj za podporo Levice prvaku LMŠ-ja Marjanu Šarcu na glasovanju za mandatarja, manjšinski vladi pa ne bo nasprotovala. Levica bo prispevala tudi glasove za izvolitev Dejana Židana za predsednika DZ-ja.

"Ovir za podporo mandatarstvu tudi pri Levici ni več in imamo 52 glasov," je po parafiranju protokola glede sodelovanja med peterico strank in Levico v izjavi novinarjem v DZ-ju dejal Šarec. Kot je pojasnil, je teh 52 glasov zagotovljenih za podporo njegovemu mandatarstvu, Levica pa ne bo nasprotovala vladi.

To je potrdil koordinator Levice Luka Mesec, ki je pojasnil, da so v protokol zapisali, "da se bo mandatar z Levico usklajeval tudi o ministrskih kandidatih, po tem pa je Levica zavezana, da vladi ne bo nasprotovala". O ministrskih mestih po Šarčevih in Meščevih pojasnilih niso govorili. Na vprašanje, ali je SAB v koaliciji ali pridružen partner, je Šarec odgovoril, da je parafiral protokol o sodelovanju.

V protokolu o sodelovanju, ki ga je podpisala šesterica, je zapisano, da je osnova zanj koalicijska pogodba, o kateri so se predstavniki teh strank usklajevali. Šarec je spomnil, da so o koalicijski pogodbi že odločali na organih posameznih strank in tudi na referendumu v Levici, in poudaril, da se ta ne bo več spreminjala.

Glasovi manjšin za Šarca

Poleg 43 glasov poslancev četverice si Marjan Šarec lahko obeta tudi podporo poslancev narodnih manjšin, poroča portal Siol.net. Tako sta se oba predstavnika manjšin že srečala s Šarcem, ki sicer ne želita biti odločilna v glasovanju, a obenem ne želita biti tudi ovira pri sestavljanju vlade in jo bosta zato zelo verjetno podprla.

Predsedstvo SNS-a bo pred glasovanjem o mandatarskem kandidatu Marjanu Šarcu odločalo na korespondenčni seji prihodnji teden, in ne danes, kot je bilo prvotno napovedano, je pojasnil predsednik SNS-a Zmago Jelinčič. Seja DZ-ja bo predvidoma prihodnji teden v petek, glede na dosedanje Jelinčičeve izjave pa v stranki Šarcu niso naklonjeni.

Neusklajene še ključne točke protokola

Članstvo Levice je sicer na internem referendumu izreklo podporo oceni sveta stranke, da je osnutek koalicijske pogodbe, o kateri so se pogajali, zadovoljiva osnova za pripravo sporazuma o projektnem sodelovanju z manjšinsko vlado. S tem se je strinjalo skoraj 85 odstotkov članov, ki so oddali svoj glas na strankinem referendumu.

VIDEO Nadaljevanje usklajevanj z Levico

