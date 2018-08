Levica ne bo jeziček na tehtnici v komisijah za nadzor obveščevalnih služb in javnih financ

Nadaljevanje kadrovskih razrezov nastajajoče koalicije

21. avgust 2018 ob 07:47,

zadnji poseg: 21. avgust 2018 ob 14:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

SMC bo umaknil kandidaturo svoje poslanke Monike Gregorčič za podpredsednico DZ-ja, so potrdili v stranki. Na posvetu vodij poslanskih skupin sprejeta odločitev glede vloge Levice v komisijah za nadzor javnih financ in nadzor varnostno obveščevalnih služb.

Predsednik državnega zbora Matej Tonin je na posvet povabil vodje poslanskih skupin z namenom razprave o sestavi delovnih teles državnega zbora. Tonin je v predlagal da bi odbori in komisije šteli največ 13 članov, a je, kot je Tonin dejal po posvetu koalicija želela povečati število članov in preglasovala opozicijo.

Polemika je potekala tudi glede statusa Levice z vidika komisij za nadzor obveščevalnih služb in javnih financ, kjer ima po poslovniku opozicija večino. Koalicija je vztrajala pri stališču, da Levica predstavlja opozicijo, medtem ko so v SDS, NSi in SNS opozarjali, da ne pristanejo na sestavo komisij, kjer bi bila Levica "jeziček na tehtnici." Tako je koalicija, kot je po posvetu dejal Tonin, po grožnji, da opozicija ne bo predlagala članov komisij popustila.

Bo Levica podprla Počivalška?

V SMC-ju so medtem potrdili umik svoje kandidatke za podpredsednico DZ-ja. Po dogovoru o kadrovskem razrezu v vladi bo namreč podpredsedniško mesto ob LMŠ-ju pripadlo še DeSUS-u. Kdo bo njihov kandidat oziroma kandidatka, še ni znano. Prejšnji teden sta bili za dve koalicijski podpredsedniški mesti vloženi kandidaturi poslanke LMŠ-ja Tine Heferle in poslanke SMC-ja Gregorčičeve. Po dogovoru o ministrski ekipi, po katerem je SMC dobil vodenje štirih ministrstev – neuradno zunanjega, okoljskega, gospodarskega in za delo, pa je SMC kandidaturo svoje poslanke umaknil, na njeno mesto pa bo svojo kandidatko predlagal DeSUS. Ta bo imel v vladi zgolj dva ministra – neuradno obrambnega in kmetijskega.

Kot je znano bi po ponedeljkovem dogovoru LMŠ prevzel ministrstvo za zdravje, notranje zadeve, javno upravo in finnace, SD bi prevzela ministrstvi za obrambo in kmetijstvo, SAB pa ministrstva za infrastrukturo, kohezijo in Slovence v zamejstvu. "Ocenjujemo, da bi v tej konstelaciji vlada lahko delovala določen čas," je v dejal vodja poslanske skupine SMC Igor Zorčič. Kot je pojasnil, tej vladi "že od začetka vsi napovedujejo kratek vek trajanja", sam pa verjame, da bo "ob dobrem razrezu ta vek bistveno podaljšan, morda tudi na obdobje štirih let".

Na dvome Levice o ministru Zdravku Počivalšku, ki naj bi gospodarski resor vodil tudi v prihodnje, je Zorčič odgovoril, da ne ve, ali je Počivalšek za Levico sprejemljiv ali ne. "Za nas je sprejemljivo, kar je najbolje za državo," je dejal. Kot je navedel Zorčič, se je Počivalšek v preteklem mandatu zagotovo izkazal, ob tem je omenil investicije v nova delovna mesta.

SD že ima kandidate

Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han pa je pojasnil, da so v SD po napovedih v pogajanjih vzeli vse, kar so jim dali na mizo. "Vtis je, da smo mi izgubili in da smo zelo slabi pogajalci. Kdo je zdaj zmagovalec v tej zgodbi, ne vem. Vem, da bomo lahko vsi skupaj zmagovalci, če bomo naredili kaj dobrega za državo," je dejal. Po njegovem mnenju je manj pomembno, "kdo bo delil milijone in kdo bo imel večji vpliv na gospodarstvo".

Potrdil je, da bi vodenje šolskega ministrstva prevzel Jernej Pikalo, vodenje kulturnega pa Dejan Prešiček. Med možnimi kandidati za prevzem pravosodnega ministrstva pa je po njegovih besedah poleg Andreje Katič tudi Dominika Švarc Pipan. Ob tem je poudaril, da nobeno izmed imen še ni dokončno.

Koliko podpredsednikov bodo imenovali poslanci?

Po poslovniku ima državni zbor največ tri podpredsednike, od tega enega iz največje opozicijske poslanske skupine. Za zdaj še ni jasno, ali bo SDS svojega kandidata predlagala ali ne. V minulem mandatu se je tej možnosti odpovedala, saj so v stranki zaradi pozneje sicer razveljavljene obsodbe predsednika stranke Janeza Janše v zadevi Patria napovedali, da bodo pri delu DZ-ja sodelovali "selektivno".

Podpredsedniki pomagajo predsedniku državnega zbora pri njegovem delu in opravljajo v dogovoru z njim posamezne zadeve z njegovega delovnega področja. Če je predsednik državnega zbora odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik, ki ga določi predsednik.

Za zdaj je tako pričakovati, da bo DZ v četrtek imenoval le eno podpredsednico DZ-ja. Na to mesto so prejšnji teden poleg Gregorčičeve, katere kandidatura bo zaradi drugačnega dogovora v bodoči koaliciji umaknjena, predlagali še poslanka LMŠ-ja Tino Heferle.