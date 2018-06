Levica ob zaključku kampanje: Odločamo o tem v kakšni družbi želimo živeti

Luka Mesec: Glas za levico je glas za družbo v kateri bomo k zdravniku hodili z zdravstveno ne pa z bančno kartico

1. junij 2018 ob 15:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Koordinator Levice Luka Mesec in kandidatka stranke Violeta Tomič sta ob zaključku kampanje pozvala ljudi k udeležbi na volitvah. Mesec je ob tem dejal, da v nedeljo odločamo o tem v kakšni družbi želimo živeti.



"Sprememb v družbi ne bodo prinesli tisti z debelimi denarnicami in ogromnimi reklamnimi panoji, ampak ljudje, ki bomo stopili skupaj, bomo naredili to družbo boljšo, bolj vključujočo in prijaznejšo za vse ljudi," je ob tem dejala Tomičeva.

Glas za Levico je po besedah Meseca glas za družbo, v kateri bomo k zdravniku hodili z zdravstveno, ne pa z bančno kartico. "Je glas za družbo, kjer bo redna zaposlitev spet postala standard, kjer bo javni sektor bogastvo, ne pa strošek, kjer ljudje po 40 letih dela ne bodo pristali na beraški palici in kjer bomo zavestno skupaj ohranjali okolje za prihodnje generacije," je še dejal Mesec.

Tomičeva je poudarila, da Levica kampanje ne končuje z velikim medijskim dogodkom. Po njenih besedah je bila kampanja Levice finančno najskromnejša od vseh parlamentarnih strank, bila pa je izjemno bogata po delu in podpori ljudi na terenu.

L. L.