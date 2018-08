Levica petorčku poslala predlog sodelovanja z manjšinsko vlado

3. avgust 2018 ob 21:27

Stranka Levica je v petek zvečer petorčku strank, zbranih okoli Marjana Šarca, poslala predlog sporazuma o projektnem partnerstvu za podporo manjšinjski vladi, so potrdili v stranki. Pogovori se bodo nadaljevali v začetku naslednjega tedna.

Svet Levice je sicer v torek zavrnil vstop v vladno koalicijo, ki jo skuša oblikovati prvak LMŠ-ja Marjan Šarec, menijo pa, da je osnutek koalicijske pogodbe, o kateri so se pogajali minule dni, dobra osnova za to, da Levica Šarčevo manjšinsko vlado podpre in z njo sklene sporazum o projektnem sodelovanju.

Po sredinem sestanku predstavnikov Levice s predstavniki LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS so tako sporočili, da se bodo v prihodnje usklajevali o projektnem sodelovanju. Po mnenju predsednika LMŠ in pretendenta za mandatarja Šarca je manjšinska vlada s podporo Levice možna, če bo omenjena stranka ponudila sodelovanje, ki bo vzdržno. V nekaterih drugih strankah pa so do take ideje precej zadržani.

Dogovor na referendum stranke Levica

Če bo dogovor o sporazumu med strankami dosežen, bo ta stopil v veljavo ob pozitivni odločitvi članstva Levice na strankarskem referendumu, ki mora torej torkovo odločitev sveta stranke še potrditi. Notranji referendum, o katerem so člane obvestili v soboto, poteka v obliki tajnega elektronskega glasovanja. Glasovanje bo trajalo sedem dni in se bo končalo prihodnji teden v sredo opolnoči, rezultati pa bodo na voljo najpozneje v petek, 10. avgusta, so v četrtek napovedali v stranki.

Na ta dan, 10. avgusta, se sicer tudi zaključi drugi krog iskanja mandatarskega kandidata, v katerem lahko kandidata poleg predsednika republike Boruta Pahorja predlagajo tudi poslanci.

