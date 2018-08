Levica po pogoje za podporo manjšinski vladi poslala do konca tedna

Ocenite to novico!

Iskanje koalicije 2018

2. avgust 2018 ob 16:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Levica, ki je peterici pod okriljem LMŠ-ja ponudila projektno partnerstvo za podporo manjšinski vladi, bo predlog sporazuma za to partnerstvo poslala do konca tedna.

Svet stranke Levica je sicer v torek zavrnil vstop v vladno koalicijo, ki jo skuša oblikovati prvak LMŠ-ja Marjan Šarec, menijo pa, da je osnutek koalicijske pogodbe, o kateri so se pogajali minule dni, dobra osnova za to, da Levica Šarčevo manjšinsko vlado podpre in z njo sklene sporazum o projektnem sodelovanju.

Po sredinem sestanku predstavnikov Levice s predstavniki LMŠ-ja, SD-ja, SMC-ja, SAB-a in DeSUS-a so tako sporočili, da se bodo v prihodnje usklajevali o projektnem sodelovanju. Po mnenju predsednika LMŠ-ja in pretendenta za mandatarja Šarca je manjšinska vlada s podporo Levice možna, če bo omenjena stranka ponudila sodelovanje, ki bo vzdržno.

Kot so v Levici danes navedli za Slovensko tiskovno agencijo, bodo predlog sporazuma o projektnem partnerstvu za podporo manjšinski vladi omenjeni peterici strank poslali do konca tedna, v začetku naslednjega tedna pa bodo nadaljevali pogovore s ciljem uskladitve sporazuma. Kot je v sredo po srečanju pojasnil Šarec, bo temelj za projektno sodelovanje osnutek koalicijske pogodbe, o katerem so se usklajevali v minulih dneh.

V Levici so pojasnili tudi, da bo sporazum stopil v veljavo ob pozitivni odločitvi članstva na referendumu, ki mora torej torkovo odločitev sveta stranke še potrditi.

Notranji referendum, o katerem so člane obvestili v soboto, poteka v obliki tajnega elektronskega glasovanja. Glasovanje bo trajalo sedem dni in se bo zaključilo prihodnji teden v sredo opolnoči, rezultati pa bodo na voljo najpozneje v petek, 10. avgusta, so napovedali v stranki.

Na ta dan, 10. avgusta, se sicer tudi konča drugi krog iskanja mandatarskega kandidata, v katerem lahko kandidata poleg predsednika republike Boruta Pahorja predlagajo tudi poslanci.