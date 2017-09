Levica predlaga višjo socialno pomoč

Zvišanje z novim letom

28. september 2017 ob 13:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci Levice so na vlado naslovili pisno zahtevo, da se s 1. januarjem socialna pomoč s trenutnih 298 evrov dvigne na 385 evrov. Ta znesek naj bi predstavljal statistično mejo za golo preživetje.

Poslanec Miha Kordiš poudarja, da bi z dvigom pomagali socialno ogroženim, ki nimajo otrok in ne morajo računati na družinske prejemke. Predvsem pa bi radi pomagali mladim do 26. leta starosti, ki nimajo svojega stanovanja - zato morajo živeti doma, zaradi česar so upravičeni do zgolj 70 odstotkov socialne pomoči.

Dvig socialne pomoči predlagajo tudi zato, ker v Levici predvidevajo, da bo ministrstvo za finance predlagalo nadaljevanje politike varčevanja pri delavskih razredih. V stranki zahtevajo, da se vsakemu prebivalcu Slovenije zagotovi dostojno življenje: "Socialni prejemki morajo kriti vsaj minimalne stroške in odpravljati absolutno revščino, vlada in kapital pa naj si delovno silo zagotovita s tem, da povišata plače."

Dodatna sredstva bi bilo tako treba zagotoviti že v proračunu, ki ga bo DZ obravnaval oktobra.

A. S.