Peterica strank bo predlagala Šarca za mandatarja, Židana za predsednika DZ-ja

Nadaljevanje pogovorov petih strank z Levico glede manjšinske vlade

6. avgust 2018 ob 08:10,

zadnji poseg: 6. avgust 2018 ob 16:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor in predsednik DZ-ja Matej Tonin sta se srečala na neformalnem pogovoru in glede iskanja mandatarja ugotovila, da zaenkrat ni razlogov za vnovična formalna posvetovanja Pahorja z vodji poslanskih skupin.

Stranke LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS pa že več ur usklajujejo predlog protokola o sodelovanju z Levico, ki je omenjenim petim strankam predstavila predlog sporazuma o projektnem sodelovanju z manjšinsko vlado Marjana Šarca, ki so jim ga v pisni obliki poslali konec prejšnjega tedna.

Po neuradnih informacijah so v Levici predlagali, da bi imele stranke vsake tri mesece koordinacijo, na kateri bi dorekle projekte, pri katerih bi sodelovali. Pri tem bi bila Levica nosilka najmanj enega projekta. Za izvajanje projektov bi bile po predlogu Levice pristojne delovne skupine, v katerih bi sodelovali predstavniki vlade in Levice, ministrstva pa bi zagotavljala vse zahtevane informacije.

Proračun in rebalans bi na delovni skupini uskladili vsaj štiri mesece pred obravnavo v DZ-ju, izogibali pa bi se vlaganju interpelacij zoper ministre oziroma vlado.

Razprava o predlogu in popravkih

Predstavniki peterice brez prisotnosti predstavnikov Levice, ki je po predstavitvi predloga srečanje zapustila, zdaj že več ur razpravljajo o predlogu in pripravljajo popravke. Za nekaj časa so to delo preložili tudi na strokovne sodelavce, predsedniki strank pa so se medtem umaknili. Pogovor o nadaljnjih korakih se nadaljuje tudi po vrnitvi predsednikov. Pričakovati je, da bodo svojo odločitev najprej sporočili predstavnikom Levice.

Izjava za medije predstavnikov LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS po pogovoru s predstavniki Levice o predlogu sporazuma o projektnem sodelovanju z vlado petih strank:

