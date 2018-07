Levica prejela povabilo peterice strank. Prvi pogovori v četrtek.

Po odzivu NSi-ja se je peterica strank obrnila tudi na Levico

Predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec je poslal vabilo Levici na pogovore o morebitni sestavi koalicije, potem ko se je peterica strank odločila, da NSi-ju postavi rok, da se do prihodnjega tedna opredeli o morebitnem sodelovanju v koaliciji s peterico strank. Pogovori so predvideni za četrtek.

Čeprav je Šarec še včeraj dejal, da se peterica strank LMŠ, SMC, SD, SAB in DeSUS ne namerava pogajati z Levico, dokler se NSi, ki je v prvem krogu pogajanja zapustil, izreče o sodelovanju v koaliciji. Po odzivu predsednika NSi-ja Mateja Tonina pa je na pogovore povabil tudi Levico. Tonin je namreč prek družbenega omrežja Twitter sporočil, da NSi ne želi biti ovira pri sestavljanju koalicije, in obenem dodal, da bodo v pogajanja z Levico šli z iskrenimi nameni.

Šarec je ob tem poudaril, da se zavedajo potrebe po potrpežljivosti v politiki, in dodal, da se v LMŠ-ju ne bodo nikoli pogajali s figo v žepu. Da so se pripravljeni pogajati, so pred časom dejali tudi v Levici in obenem dodali, da pričakujejo možnost usklajevanja pod enakimi pogoji, kot jih je imel NSi. Obenem pa so tudi napovedali, da pričakujejo bistvene spremembe v že izpogajani koalicijski pogodbi. V Levici so se tudi uradno že odzvali na Šarčevo vabilo.

Sodelovanje podmladkov strank

Mladi predstavniki strank LMŠ, SD, SMC in SAB so v torek podpisali dogovor o sodelovanju Mladim prijazna koalicija. K sodelovanju so sicer povabili vse parlamentarne stranke, saj se želijo povezovati in sodelovati ne glede na strankarsko pripadnost. Čeprav so na torkov sestanek povabili vse parlamentarne stranke, so se ga udeležili le predstavniki SD-ja, LMŠ-ja, SMC-ja in SAB-a. Ti so podpisali dogovor o sodelovanju, v katerem so dorekli kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne cilje, so danes sporočili iz Mladega foruma SD-ja.

Kot kratkoročna cilja so opredelili razpravo o znižanju volilne pravice na 16 let in uvedbo poskusnih e-volitev na prihajajočih evropskih volitvah. Srednjeročni cilj je reševanje stanovanjske problematike mladih, dolgoročni pa dvig aktivne participacije mladih.

