Je mogoč kompromis med razhajanji peterice strank in Levice?

Kje so ostali na različnih bregovih, Šarec ni želel razkriti

30. julij 2018 ob 07:00,

zadnji poseg: 30. julij 2018 ob 19:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Izvršni odbor Levice je dal zeleno luč za nadaljevanje pogajanj s peterico strank, tako je Levica znova sedla za pogajalsko mizo. Po neuradnih informacijah je odprtih še veliko vsebinskih vprašanj.

Izvršni odbor Levice je sicer o odločitvi razpravljal več ur, potem ko so se predstavniki peterice strank in Levice včeraj pogajali skoraj 14 ur. Kljub temu ostajajo razhajanja med peterico in Levico velika. O njih bodo s predstavniki LMŠ-ja, SD-ja, SMC-ja, SAB-a in DeSUS-a znova poskušali najti skupni jezik.

Predstavniki strank sicer javnosti niso razkrili, katera so odprta vprašanja, je pa predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec po včerajšnjih maratonskih pogajanjih dejal, da je odprtih manj zadev, kot so pričakovali. Po neuradnih podatkih naj bi bili usklajeni na področju zdravstva, medtem ko so velika razhajanja na področju davčne politike, izdatkov za obrambo in vprašanjih privatizacije. Težava naj bi po neuradnih podatkih bila že zahteva Levice po dvigu minimalne plače, prav tako pa naj peterica ne bi bila pripravljena popuščati pri vprašanju privatizacije NLB-ja. Na področju obrambe pa peterica vztraja pri povečevanju izdatkov za vojsko, kot jo zahteva zveza Nato. Prav tako naj bi po neuradnih informacijah vztrajala pri izgradnji dveh bataljonskih bojnih skupin v višini 1,2 milijarde evrov.

Predsednik LMŠ-ja ima sicer občutek, da Levica s pogajanji misli resno. "Ni bilo čutiti tega, da bi iskali tiste točke, kjer se ne pride skupaj, samo zato, da se lahko čim prej odide," je dejal v izjavi za medije. Glede možnosti manjšinske vlade s podporo Levice pa je Šarec dejal, da za zdaj delajo za to, "da smo vsi člani koalicije". Predsednik LMŠ-ja tudi ni želel govoriti o korakih, ki bi sledili, če izvršni odbor Levice danes zavrne možnost vstopa v koalicijo.

Levica pred vstopom še v referendum

V Levici sicer še vedno puščajo odprto možnost, da ne bi vstopili v vladno koalicijo, pač pa bi po vzoru Portugalske podprli manjšinsko vlado v zameno za podporo nekaterim njihovim projektom. Šarec pa takšni ideji ni naklonjen, pač pa želi doseči, da bi bila tudi Levica del vladne koalicije.

Izkupiček današnjih pogajanj bo Levica znova pretresala v torek, ko se bo najprej sešel izvršni odbor, nato pa še svet stranke. Pred morebitnim podpisom koalicijske pogodbe bi morala Levica izpeljati še notranji referendum, na katerem bi se o vstopu v koalicijo lahko izrekli vsi člani stranke.

VIDEO Nova pogajanja peterice z Levico

K. T., L. L.