Levica se bo zavzemala za korenite družbene spremembe

Blaginja za vse, ne le za peščico

3. maj 2018 ob 22:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Levica bo na prihajajočih parlamentarnih volitvah s programom sledila že začrtanim vsebinam, bistvo programa bi lahko povzeli kar z njihovim sloganom Blaginja za vse, ne le za peščico.

V Levici opozarjajo, da gospodarska rast sama po sebi ne more rešiti temeljnih težav, s katerimi se spopada Slovenija, zato po njihovem mnenju potrebujemo korenite družbene spremembe, saj bi le takšne spremembe lahko prinesle blaginjo vsem.

Program Levice

Levica si je v programu zastavila osem ključnih ciljev, med drugim se bodo zavzemali za odpravo krivičnih delovnih razmer, večjo vlogo zaposlenih pri upravljanju podjetij in udeležbo pri dobičku. Prav tako si želijo okrepiti inšpektorat za delo, da bo ta sploh zmožen kaznovati kršitelje.

.

Ker dobički rastejo, življenjski standard pa ne, se v Levici zavzemajo za takojšen dvig minimalne plače na 700 evrov, minimalna plača bi hkrati postala tudi najnižja osnovna plača. V programu se zavzemajo za omejitev razmerja plač v državnih podjetjih, in sicer na ena proti pet.

Odpravili bi dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Program se dotika tudi področij izobraževanja, znanosti in raziskovanja, v katerem vidijo ključen temelj družbenega razvoja. Za razvoj omenjenih področij obljubljajo zagotovitev javnih sredstev in stabilno financiranje.

Lotili se bodo tudi preoblikovanja Slovenskega državnega holdinga (SDH) in Slabe banke (DUTB), v nadzorni svet SDH-ja in upravo DUTB-ja nameravajo namreč vključiti predstavnike delavcev, lokalnih skupnosti in okoljevarstvenih organizacij.

Okrepili bodo javne storitve, odpravili bi dopolnilno zdravstveno zavarovanje in ga nadomestili s solidarnostno dajatvijo ter zagotovili sredstva za posodobitev zdravstvenih domov in bolnišnic.

Oster boj proti revščini

V Levici napovedujejo odločen boj proti socialni izključenosti in revščini, kar bodo med drugim poleg zvišanja minimalne plače in socialnih prejemkov dosegli tudi s pravičnejšo davčno obremenitvijo in večjim financiranjem javnega stanovanjskega sklada. Zavzeli se bodo tudi za pokojnine, ki bodo omogočale varno starost.

Državljanom in državljankam Slovenije bi radi omogočili več vpliva na delovanje politične oblasti, med drugim bi uvedli možnost odpoklica političnih funkcionarjev.

Okolje in zunanja politika

Na področju okolja bodo sprejeli ukrepe, ki bodo prispevali k manjši onesnaženosti, tako bi se morali posloviti od plastičnih vrečk, plastičnih izdelkov za enkratno uporabo in vse ostale nerazgradljive embalaže. Zavzemajo se tudi za pravičen prehod na obnovljive vire energije.

Na področju zunanje politike se bodo borili za reformo EU-ja, zavzemali pa se bodo tudi za izstop iz zveze Nato. Sredstva, ki bi jih prihranili na račun izstopa iz Nata, bi namenili za stanovanja, kulturo, šolstvo, znanost in zdravstvo.

Kratka zgodovina

Levica je leta 2014 prvič kandidirala na parlamentarnih volitvah kot koalicija strank in gibanj pod imenom Združena levica. Lani se je večji del Združene levice preoblikoval v enotno stranko pod imenom Levica.

Združena levica je na predčasnih volitvah v DZ prejela 5,97 odstotka glasov in si s tem zagotovila šest poslanskih sedežev. Kot pravijo v Levici, nameravajo število poslanskih sedežev na teh volitvah podvojiti. V mandatu Mira Cerarja je bila Levica v opoziciji, če bo tokrat drugače, je po besedah Luke Meseca odvisno od tega, ali "bomo zmožni oblikovati koalicijo, ki nam bo dovolj blizu, da bomo lahko govorili skupen jezik".

Vodenje

Koordinator Levice je Luka Mesec, rojen leta 1987. V državno politiko je vstopil leta 2014, ko je bil izvoljen za poslanca, je tudi vodja poslanske skupine Levica.

Sa. J.