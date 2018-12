Levica: Vlada kupuje neopremljena in nepreizkušena vozila. Erjavec: Kupujemo najbolj sodobna vozila.

V Levici so prepričani, da bo nakup prinesel dodatne stroške

6. december 2018 ob 15:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Levici s poslansko pobudo vlado pozivajo, naj odstopi od nakupa oklepnikov 4x4 oshkosh, saj naj bi šlo za nakup neopremljenih in nepreizkušenih vozil. Obrambni minister Karl Erjavec medtem zagotavlja, da gre za zadnjo generacijo in najbolj sodobna oklepna vozila v tem razredu.

V Levici so prepričani, da bo končna cena 32-milijonskega posla še narasla, po besedah njihovega poslanca Mihe Kordiša je "vlada očitno na pragu še ene orožarske afere". Kot je Kordiš dejal na novinarski konferenci, so v zvezi z nabavo oklepnikov prejeli anonimno pismo, ki mu je priložena tudi kopija pisma o nameri za sklenitev nakupa (Letter of Offer and Acceptance). V njem avtor opozarja, da vozila oshkosh, ki jih Slovenija kupuje, niso preizkušena in se ne uporabljajo v drugih vojskah, kot naj bi to zahteval investicijski projekt, ampak so še v fazi testiranja. Zaradi tega po navedbah iz pisma tudi stopnja balistične zaščite ni 100-odstotno potrjena, čeprav naj bi bil v dokumentih Slovenske vojske jasno navedena zahtevana raven protibalistične zaščite.

Priloženo pismo o nameri vključuje tudi opombo, da obstaja tveganje glede cene. Če namreč pride do težav med testiranjem vozil, se lahko vlada ZDA odloči, da tega sistema ne bo kupila, stroški dobave za Slovenijo bi se v tem primeru najverjetneje dvignili, problem pa lahko nastane tudi z nteroperabilnostjo s silami ZDA, je navedeno v opombi. Prav tako iz pisma izhaja, da so vozila ne le brez oborožitvenih postaj in mitraljezov, ampak hkrati nimajo informacijsko-komunikacijskih sistemov ter radijskih in navigacijskih naprav, čeprav dokumenti Slovenske vojske in ministrstva za obrambo to nedvoumno zahtevajo. To bi po mnenju Levice lahko pomenilo še dodatne stroške.

Kordiš: Končna cena vseh nabav lahko preseže 100 milijonov

"Kupujejo se nekompletna vozila brez opreme, zato neznanka ni samo cena, ampak tudi nivo zaščite," je poudaril Kordiš in dodal, da "v naši državi tako rekoč nismo imeli večjega vojaškega nakupa, ki se ne bi na koncu izkazal za tako ali drugače netransparentnega, v vsakem primeru pa za nekoristnega". Kordiš je omenil tudi, da srednjeročni obrambni program predvideva še dodatne štirikolesnike za usmerjanje artilerijskega ognja in za protiletalsko obrambo in da končna teža vseh nabav lahko preseže 100 milijonov evrov.

V Levici zato po Kordiševih besedah vlado pozivajo, da nakup prekine in izvede nadzor nad postopkom nakupa oklepnikov, denar pa raje nameni razvojnim prioritetam Slovenije. Ob tem je omenil podfinancirano zdravstvo, skromne socialne programe ter zanemarjanje izobraževanja in znanosti.

Erjavec: Zadnja generacija najbolj sodobnih oklepnikov

Obrambni minister Karl Erjavec je v izjavi za medije po današnji seji vlade navedbe Levice označil za netočne in nestrokovne. Spomnil je, da je že prejšnji teden na odboru pojasnil, da je nakup popolnoma pregleden, saj gre za posel, ki je sklenjen med slovensko in ameriško vlado. "Ta vozila, vsaj tako zatrjujejo strokovnjaki Slovenske vojske, so preizkušena vozila, uporablja jih ameriška vojska. Gre za zadnjo generacijo in za najbolj sodobna oklepna vozila v razredu 4x4," je dejal Erjavec glede navedb, da gre za vozila v testiranju, ki še niso bila preizkušena v nobeni vojski.

Kot je poudaril, vozila, ki bodo nadomeščala dotrajane hummerje, potrebujemo, da zagotavljamo varnost naših vojakov. "Ne gre za ofenzivna vozila, ampak za vozila, ki zagotavljajo varnost," je dejal. Ob tem je spomnil, da je v prvem mandatu, ko je bil minister za obrambo, ravno vozilo 4x4 hummer zavozilo prek mine. Če ne bi imeli tega vozila, ampak navadno vozilo, bi takrat lahko imeli prve smrtne žrtve, je dejal. Poudaril je, da so on kot minister ter tudi vlada in DZ odgovorni, da imajo vojaki "takšna sredstva, ki jim zagotavljajo varno opravljanje nalog".

L. L.