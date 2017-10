Levica za državni nakup Mercatorja

Predlog politične stranke

24. oktober 2017 ob 16:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Stranka Levica bo predlagala, naj vlada pripravi načrt za nakup in sanacijo Mercatorja. Poslanec Luka Mesec je ocenil, da bi za nakup lahko odšteli 200 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja.

Stranka Levica predlaga sklic seje odbora DZ-ja za finance in monetarno politiko. Ta bo predvidoma odločal o predlogu, naj vladi, ta pa Slovenskemu državnemu holdingu (SDH), naloži pripravo načrta za odkup Mercatorja in njegovo sanacijo. Vlada pa naj preuči še možnost dolgoročnega preoblikovanja Mercatorja v zadrugo v lasti slovenskih dobaviteljev, je na medijski konferenci povedal Luka Mesec, vodja strankinih poslancev.

Ob tem naj vlada in SDH preverita tudi, ali je Agrokor izpolnil svoje obveznosti iz pogodbe iz leta 2014, ko je Mercator kupil, in ali obstaja možnost razdrtja pogodbe. Komisija za preprečevanje korupcije in specializirano državno tožilstvo pa naj raziščeta potencialna kazniva dejanja pri prodaji Mercatorja Agrokorju. Kot je navedel Mesec, naj bi namreč Mercator lani Agrokorju odpisal za 46 milijonov evrov dolga.

200 milijonov evrov

Mesec je ocenil, da bi država lahko kupila Mercator za približno 200 milijonov evrov in ga v roku šestih let prestrukturirala. Ta znesek bi bil po njegovih navedbah mnogo nižji od potencialne gospodarske škode, če bi Mercator ugasnil, ki so jo ocenili na med 200 do 300 milijonov evrov letno.

Agrokor je Mercator kupil leta 2014, ko je od slovenskih družb in bank kupil približno 53 odstotkov za 172 milijonov evrov, v prevzemni ponudbi s ceno za delnico v višini 86 evrov pa je delež povečal na 82 odstotkov. Delnica Mercatorja na Ljubljanski borzi kotira pri približno 28 evrih.

Nad prezadolženim Agrokorjem, katerega težave so v javnost prišle spomladi, bdi izredna uprava, ki jo je imenovala hrvaška vlada. Nova uprava je s posebno revizijo ugotovila, da je skupina Agrokor lani ustvarila nekaj več kot 1,5 milijarde evrov izgube. V Mercatorju zagotavljajo, da poslujejo stabilno in da izpolnjujemo vse obveznosti do zaposlenih, dobaviteljev in države.

Tudi slovenska vlada je medtem, da bi zaščitila interese za državo pomembne družbe, sprejela poseben zakon in v upravo Mercatorja imenovala izrednega člana Gregorja Planteua. Ta je ugotovil, da so vsi Mercatorjevi posli, sklenjeni z Agrokorjem in z njim povezanimi družbami med 8. majem in 8. avgustom, ustrezali načelom vestnosti, gospodarnosti in verodostojnosti.

VIDEO Levica predlaga, da bi Slovenija odkupila Mercator

Al. Ma.