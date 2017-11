Levica zahteva strožje ukrepe in razkritje poslovanja z davčnimi oazami

Po objavi Rajskih dokumentov

7. november 2017 ob 14:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanska skupina Levica želi vnovično razpravo o ukrepih, kako preprečiti izogibanje davkom. "Razkritje Rajskih dokumentov zopet dokazuje, da v svetu obstajata dva davčna sistema: en za bogate in drugi za ostale," je kritičen Luka Mesec.

Po nedavni objavi t.i. Rajskih dokumentov v stranki predlagajo, da o tem razpravlja odbor DZ za finance in monetarno politiko, tako kot se je to zgodilo po objavi t.i. Panamskih dokumentov. Zahtevajo tudi sprejetje sklepa, naj država predstavi seznam podjetij v njeni lasti, ki poslujejo z davčnimi oazami ali imajo tam odprte račune. Ta sklep sta po objavil Panamskih dokumentov pred letom in pol sprejela odbor za finance in pravosodni odbor, a ga vlada do danes ni izpolnila, je opozoril vodja poslanske skupine Mesec.

.

V ponedeljek so nav ministrstvu za finance povedali, da bo Slovenija na podlagi novega zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma predvidoma še ta mesec vzpostavila register dejanskih lastnikov, javnosti naj bi bil dostopen januarja prihodnje leto.

Na vladi so sicer že pred letom pojasnili, da je to področje v Sloveniji dobro urejeno, a brez širokega mednarodnega sodelovanja je vsaka država nemočna. Zato jih Levica poziva, naj v EU-ju sprožijo pobudo za ukinitev davčnih oaz v uniji in za uvedbo pribitka na transakcije z davčnimi oazami, naj DUTB in SDH prepovedo prodajo državnih podjetij podjetjem v davčnih oazah ter naj pripravijo spremembe zakonodaje.

A. S.