Levosredinska koalicija odvisna od obstanka Erjavca in zahtev Levice

Povolilne aktivnosti Stranke Alenke Bratušek

15. junij 2018 ob 13:25,

zadnji poseg: 15. junij 2018 ob 14:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Generalni sekretar Stranke Alenke Bratušek Jernej Pavlič je razkril, da so pogovori o morebitnem koalicijskem povezovanju z levosredinskimi strankami zelo intenzivni, ali bo oblikovanje levosredinske koalicije mogoče, pa je po njegovem mnenju odvisno od zahtev Levice in obstanka Karla Erjavca na čelu DeSUS-a.

Glede skupnih srečanj treh levosredinskih strank, na katerih se skupaj z LMŠ-jem in SMC-jem pogovarjajo o možnostih sodelovanja, je Pavlič na novinarski konferenci pojasnil, da gre za zametek sredinskega bloka, ki bi predstavljal mogočo koalicijo, in ocenil, da bo potrebnih še veliko pogovorov, preden bo prišlo do dejanskega dogovora.

Pavlič upa, da se bodo pogovori omenjenega trojčka čim prej razširili tudi s predstavniki drugih strank. Prepričan je, da je zelo pomembno, da predsednik DeSUS-a Karl Erjavec na seji sveta stranke dobi zaupnico, saj da se v nasprotnem primeru "zna zgoditi, da levosredinska koalicija ne bo možna". Kot meni, bodo, ko bo znana odločitev v DeSUS-a, pogovori tekli dalje. Pavlič je ocenil, da so namere v stranki DeSUS zelo različne in da bi Erjavčevi potencialni nasledniki vstopili v desno vlado.

Prioritete: upokojenci, zdravstvo in mladi

Kot je ponovil, se v stranki zavzemajo za močno levosredinsko koalicijo, ključne teme pa so upokojenci, zdravstvo in mladi. Po njegovem mnenju bi si morala nova koalicija za prioriteto postaviti zdravstvo in na ta resor vsaka stranka imenovati tudi državnega sekretarja.

Poudaril je, da bo moral biti koalicijski program zapisan zelo natančno, da se ne bodo pojavljale težave pri rešitvah. "Verjamem, da se bomo dogovorili za nek obris koalicije, ampak potem nas čaka še kar naporen pogovor, kaj so tiste vsebinske točke," je dejal.

Lažje z NSi-jem kot Levico

Na vprašanje, ali bi si v koaliciji, ki se v zametkih oblikuje, bolj želeli NSi ali Levico, je odgovoril, da bi bila "po vsebinski logiki koalicija z NSi lažja kot z Levico". Slednja bo morala po njegovih besedah prevzeti tudi odgovornost, če bo prišlo do oblikovanja vlade Janeza Janše, saj da vstop v levosredinsko koalicijo pogojuje z nekaterimi nerealnimi zahtevami. Kot je ocenil Pavlič, pa bo težko "dobiti tistih nekaj pomembnih glasov Levice ali NSi-ja".

Sicer so se v Stranki Alenke Bratušek po Pavličevih besedah pripravljeni pogovarjati z vsemi, tudi po volitvah so se že slišali z vsemi v parlament uvrščenimi strankami. Kot je pojasnil, od SDS-a sicer še niso prejeli nobene ponudbe, ampak zgolj poizvedovanja, ali so se pripravljeni pogovarjati.

Zasluge za uspeh na volitvah pripisali predsednici stranke

Glede kandidata za predsednika DZ-ja je pojasnil, da to pripada večjim strankam in da bodo podprli Šarčev predlog, saj se jim zdi to prav, če želijo vstopiti v koalicijo z njim. Zatrdil je, da delitev funkcij v dosedanjih pogovorih še ni bilo.

Sicer se je po Pavličevih besedah v četrtek sestal tudi izvršni odbor stranke, ki je z volilnim izidom zadovoljen in je zasluge zanj pripisal predvsem predsednici, ki bo po izteku mandata za to funkcijo znova kandidirala na jesenskem kongresu. Bratuškova, ki sicer v parlament ni bila izvoljena, bo do kongresa funkcijo predsednice stranke opravljala poklicno.

