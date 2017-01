Ljubljana se poslavlja od naziva Zelena prestolnica Evrope

Evropska zelena prestolnica bo letos Essen

2. januar 2017 ob 11:12

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ljubljana se bo na prireditvi, poimenovani Zelena noč zate, poslovila od naziva Zelena prestolnica Evrope 2016. Zbrane na Kongresnem trgu bo nagovoril ljubljanski župan Zoran Janković, nato pa bo nastopila zasedba Perpetuum Jazzile.

Evropska komisija naziv zelene prestolnice Evrope vsako leto podeli mestu z visokimi okoljskimi standardi in z zavezo k ambicioznim ciljem za nadaljnje okoljske izboljšave in trajnostni razvoj. Prvič je bil za zeleno prestolnico leta 2010 razglašen Stockholm, sledili so mu Hamburg, Victoria-Gasteiz, Nantes, Kopenhagen, Bristol in Ljubljana.

Ključni razlog, da je naziv za leto 2016 pripadel Ljubljani, je bila ocena, da je slovenska prestolnica v najkrajšem obdobju napravila največ sprememb v pravo smer. Na ljubljanski mestni občini (MOL) so sicer za vsakega od 12 mesecev leta izbrali posebno temo, ki je bila postavljena v ospredje denimo voda, trajnostni turizem, podnebne spremembe ter okoljske inovacije. Glavnina programa se je odvijala v informacijski točki, ki so jo za namen zelene prestolnice postavili pred mestno hišo, v programu pa so vso leto sodelovale tudi mestne četrti.

V letu 2017 bo naziv evropske zelene prestolnice nosil nemški Essen, za leto 2018 pa je bil na prireditvi v Ljubljani letos izbrano nizozemsko mesto Nijmegen.

G. C.