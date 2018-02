"Ljudje vedno znova iščejo rešitelja, ki mu takoj po zmagi odrečejo zaupanje"

SDS nujno potrebuje zmago

20. februar 2018 ob 18:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Vzpon Marjana Šarca kaže, da se doba iskanja novih obrazov v Sloveniji še ni končala. Težava so stare stranke, ki nimajo odgovorov na vprašanja, ki jih postavlja sodoben čas," je izpostavila Tanja Starič.



"Glede morebitnega dometa Liste Marjana Šarca (LMŠ) po besedah Staričeve preseneča predvsem nekakšna paranoja, ki je delno razumljiva, če pomislimo na odličen uspeh popolnoma novega SMC-ja Mira Cerarja na zadnjih volitvah," je na okrogli mizi o stanju demokracije v Sloveniji, o prihajajočih državnozborskih volitvah in večstrankarskem sistemu v organizaciji Inštituta za politični menedžment (IPM) v Trubarjevi hiši literature dejala novinarka Radia Slovenija Tanja Starič.

Do volitev je še veliko časa in LMŠ, o katerem ne vemo ničesar, bo do takrat moral predstaviti kadrovsko ekipo in program, je dodala. "Marjan Šarec in Miro Cerar bosta gotovo osrednji tarči napadov na predvolilnih soočenjih in ključno je, kako se bosta odrezala," je opozorila Staričeva, da prav na televizijskih soočenjih stranke največ pridobijo oz. izgubijo.

Za iztočnico debate so uporabili javnomnenjsko raziskavo, ki so jo pri agenciji Valicon naročili na IPM-ju in ki je pokazala vodstvo Liste Marjana Šarca (LMŠ), sledi SDS, tretji je SD, zelo pa izstopa tudi velik delež neopredeljenih. Raziskavo so opravili na vzorcu 724 vprašanih.

Je Lista Marjana Šarca res alternativa?

"Podatki v omenjeni anketi ne odstopajo od analiz drugih anket, ta hip absolutno ne moremo reči, kdo bo zmagovalec na prihajajočih volitvah. Možnosti je več, ob nizki volilni udeležbi morda lahko zmaga tudi SDS ali SD, če bo volivce prepričal, da imajo predsednika z mandatarskimi sposobnostmi in si povrne zaupanje, ki ga je izgubil v mestih, ali pa Lista Marjana Šarca, če bo zdržala velikanski pritisk, ki bo sledil v prihodnjih mesecih od političnih tekmecev - zlasti če bo Šarec uspešno prestal predvolilna televizijska soočenja," je misli na omizju strnila Staričeva in dodala, da druge stranke glede na ankete na zmago težko računajo, a predvsem SMC-ja aktualnega predsednika vlade še ne gre odpisati.

Volilne ankete kažejo, da bo tokrat res veliko število strank na parlamentarnem robu, strank v novi sestavi parlamenta bo verjetno še več, kot jih je zdaj, to pa napoveduje težavno sestavljanje nove vlade, je napovedala Staričeva.

"Vzpon Marjana Šarca kaže, da se doba iskanja novega upanja in novih obrazov v Sloveniji še ni končala. Od izbruha krize leta 2008 slovenski volivci nenehno iščejo alternativo in zato se velik del volilnega telesa seli od ene do druge stranke, nevarno pa je tudi, da ostanejo kar doma, če ponudba ni prava. Težava so stare stranke, ki ne znajo ponuditi alternative, ki nimajo odgovorov na vprašanja, ki jih postavlja sodoben čas, kot je gospodarska kriza, potem je tu tranzicija, ki jo ljudje dojemajo kot neuspešno oz. krivično. Če stare stranke teh odgovorov ne bodo našle, ima tudi Marjan Šarec, čeprav ne vemo o programu njegove stranke še ničesar, možnost za zmago," je Staričeva strnila, zakaj v Sloveniji že lep čas zmagujejo vedno novi obrazi.

Zaupanje v politiko na dnu

Voljenje novih obrazov je upor proti starim etabliranim političnim strankam, je še dejala Staričeva in dodala, da je ključna težava slovenske politike zaupanje ljudi, ki ga ni. Zaupanje v institucije države, kot so vlada, parlament in politične stranke, je na dnu. "Slovenija ni v slabi kondiciji, brezposelnost je nižja, gospodarski podatki niso slabi, zakaj se torej ljudje počutijo tako zelo slabo? Zato, ker ne verjamejo politiki. Ljudje vedno znova iščejo rešitelja, ki mu že naslednji dan po zmagi odrečejo zaupanje," je dodala.



Novinar Večera Aleš Kocjan je pritrdil, da "so ljudje izgubili zaupanje v etablirano politiko, zato se vedno znova pojavljajo novi samooklicani odrešeniki, ki se predstavljajo kot popolnoma drugačni od dosedanjih politikov, po volitvah pa nato sledi razočaranje".

"Navdušenje nad novimi obrazi in strankami je doseglo vrh, ta balon se prazni. Pričakujem, da bo Šarec naletel na težavo utrujenosti v kampanji. Etablirane stranke so soočenje z novimi obrazi že dvakrat prestale, pričakujem, da bodo oblikovale protiorožja. Šarec ima odprto pot do zmage, a imel bo veliko težjo nalogo kot Cerar ali Janković pred njim," je možnosti za ponoven uspeh novega obraza komentiral novinar Dela Zoran Potič.

Pri novih obrazih gre po Potičevih besedah za utrujenost od demokracije in politično idejo, pojavljanje novih strank in idej pa je dobro, večja težava bi bila, če nove ponudbe na političnem parketu ne bi bilo. "To, da Šarec še nima programa, res ni nekakšna težava, saj ga bo do volitev gotovo predstavil, če bo slab, ga bodo pa volivci zavrnili, ne vem, v čem je težava," je zavrnil pogost očitek LMŠ-ju, da o njem nič ne vemo.

LDS kot "varen pristan"

Kocjan začetek procesa iskanja novega obraza vidi v letu 2004 in razpadu LDS-a, ki je do takrat veljal za političen hegemon, v katerem so ljudje videli "varen pristan" in mu zaupali. "Po odhodu Janeza Drnovška sta se zgodila poraz in mandat 2004-08, ki je temu delu volilnega telesa prinesel velikansko razočaranje, kar naenkrat so na mizo prišle ideološke teme, bili so pritiski na medije, ljudje so se počutili ogrožene, čeprav je bilo gospodarsko stanje še boljše kot danes," je pojasnil.

"Neiskreni volivci" glasujejo proti SDS-u

Andraž Zorko iz Valicona veliki bazi volivcev, ki je "varno čepela" pri LDS-u, po Kocjanovih besedah pravi "neiskreni volivci", saj ne volijo v skladu s svojimi prepričanji. Delno je te glasove pobiral SD, a nikoli jim ni uspelo osvojiti vseh. Po nekaterih ocenah gre za okoli 200.000 glasov, ki se praviloma zatekajo k morebitnemu zmagovalcu oz. tistemu, ki ima najboljšo možnost premagati Janeza Janšo, je pojasnil. Sledila je vlada Boruta Pahorja, ki je bila še "večje razočaranje in je razpadla pri živem telesu", nato pa so se pojavili "novi obrazi" in t. i. "čarodeji", a Zoran Janković se je spotaknil že pri koalicijskih pogajanjih, je sklenil misel.

"Procesi poglabljanja nestabilnosti demokratičnega prostora se bodo nadaljevali in prav tu tiči razlog, da ljudje v javnomnenjskih anketah, ne da bi jim Šarec predstavil program ali ekipo, svoj virtualni glas namenijo prav njemu," je prepričan Kocjan. "Veliko je odvisno od tega, kako se bo Šarec odrezal na soočenjih. Volitve bosta zaradi preteklih razočaranj zaznamovali nizka volilna udeležba in tudi krilatica 'vsi so isti'. Za zmago se potegujejo tri oz. štiri stranke, tudi stranka brez programa in ekipe," je sklenil.

Kdo je lahko mandatar?

"SDS lahko zmaga, a ima svoje težave. Levica je bila na drugi strani vedno razdrobljena, a zaradi 'efekta Janša' bo prišlo do koncentracije glasov k favoritu, k potencialnemu kandidatu za mandatarja," je odgovoril Potič in se vprašal, kdo bi to lahko bil. "Smo v obdobju formiranja strateških odločitev, je lahko mandatar kamniški župan, je lahko Židan persona, ki bo vodila naslednjo vlado, ali pa bo na premiersko karto uspešno odigral sedanji premier Cerar," se je vprašal Potič in namignil, da je sedanji predsednik vlade še vedno "v igri".

"Politični prostor je ta hip še zelo nestabilen, vzpostavila se bodo nova razmerja, morda prihaja konec kakšne politične kariere in zato je nervoza že zdaj tako velika. Sklepamo lahko, da slovenski volivci želijo nekakšen razsvetljeni absolutizem, voditelja, ki bi mu lahko zaupali," je vsakokratna razočaranja volivcev in iskanje novega »rešitelja« komentirala Staričeva.

Za Potiča bi bilo nenavadno, če bi vlado dobili pred novim letom, saj je podpora strankam preveč razpršena, v zraku pa so tudi številne napovedi, kdo s kom ne bi šel v koalicijo. Alem Maksuti z IPM-ja pa je na drugi strani prepričan, da bo tisti, ki bo prvi dobil mandat za sestavo vlade, to tudi uspešno naredil. Oblikovala se bo zanimiva koalicija, ki se zdaj zdi morda še nemogoča, je napovedal in dodal, da bo tudi novi vladi takoj, ko bo sedla na ministrske stolčke, podpora urno začela upadati, kot je to bila stalna praksa doslej.

Na desnici proaktiven NSi

"Kvartopirska" zamenjava predsednika NSi-ja pred volitvami na teh volitvah preboja ne obeta, morda bi se to lahko zgodilo na naslednjih, je komentiral Potič in dodal, da so edina proaktivna stranka, ki anticipira dogodke daleč naprej. Vprašanje tu ostaja, ali se jim bo tveganje izšlo, je sklenil.

SDS nujno potrebuje zmago

Prihajajoče volitve so izredno pomembne za SDS, ki je močna in uveljavljena stranka z zavidljivo strankarsko infrastrukturo, do zdaj pa so zmagali zgolj enkrat, zato na naslednjih volitvah nujno potrebujejo zmago, je izpostavila Staričeva.

Na desnici je hegemon še vedno SDS z Janšo na čelu, je izpostavil Kocjan. "Morda se utegnejo na desnici ponoviti procesi z levice, ko se bo bodisi predsednik SDS-a umaknil ali pa se s stranko zgodi nekaj podobnega kot z LDS-om, in takrat bomo morda priča podobnemu drobljenju strank kot na levici," je pojasnil in dodal, da podobno kot SD ni zmogel absorbirati bazena LDS-ovih volivcev tako tudi NSi ni sposoben narediti enako z SDS-ovimi.

"Janša je že 25 let predsednik stranke, kar je ogromna doba. Če ga njegovi ljudje, ki so še ostali v stranki, če ne bo zmage na volitvah, ne odnesejo s predsedniškega stolčka, stranki ni več pomoči, to je konec SDS-a," je sklenil Potič.

Gorazd Kosmač