Ljudmila Novak ne bo podprla Janše: Politik, ki gradi na delitvah, ne more biti premier

"Vstop NSi-ja v vlado Marjana Šarca je težka odločitev"

6. julij 2018 ob 13:31

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanka in nekdanja predsednica NSi Ljudmila Novak se je odločila, da ne bo podprla Janeza Janše kot mandatarja za sestavo vlade, saj meni, da premier ne more biti politik "ki gradi svojo politiko na delitvah." Novakova je še dejala, da Janša zna svoje partnerje tudi uničevati in da je to ves čas tudi počel.

Novakova je v izjavi za medije ob robu seje kolegija predsednika državnega zbora pojasnila, da bo pri svoji odločitvi vztrajala, da pa se stranka "seveda lahko odloči tudi drugače". Ob tem je izrazila tudi skrb, da bi bila v Janševi koaliciji tudi SNS s predsednikom Zmagom Jelinčičem, ki je bil odslovljen iz Sveta Evrope. "Zato bi bila taka vlada že od vsega začetka zelo nekredibilna," je ocenila.

Nekdanja predsednica NSi-ja trdi, da ne gre za osebne zamere do Janše, ampak za načelno stališče. "Menim, da se v Sloveniji preveč popušča različnim akterjem, ki jih nekdo potrebuje. Meni je pomembno, da nekdo dela pošteno in dela za državo, ne ali je naš ali je vaš. In ker si desni volivci tako zelo želijo, da bi končno tudi desnica igrala pomembno vlogo v Sloveniji, ker jo žal premalokrat," je prepričana.

Odločitev za vlado LMŠ-ja je težka

Po njenih besedah to mnenje v stranki ni osamljeno. "Seveda so pa ljudje zaskrbljeni, ker vemo, da je Janez Janša partner, ki zna tudi svoje partnerje nekako uničevati, in to je ves čas počel. Jaz se tega ne bojim, ker mislim, da je resnica najmočnejša," je poudarila. Ob tem je pojasnila, da je bila NSi ogrožena takrat, ko je bila z Janšo, in tudi takrat, ko ni bila. Tako bo po njenem mnenju NSi "pod velikim udarom", tudi če bo šla v levo vlado. "Ampak pomembno je, da stranka dela za dobro ljudi in države," je poudarila.

Na vprašanje, ali NSi vidi v vladi predsednika LMŠ Marjana Šarca, je odgovorila, da je za NSi odločitev vsekakor težka in da o tem odločajo organi stranke. Če pa bi takšna koalicija upoštevala bistvene predloge NSi, delovala konstruktivno in reševala bistvene probleme Slovenije, pa se sama, kot je pojasnila, ne bi bala vstopiti vanjo. "Tukaj so duhovi razdeljeni," je odgovorila na vprašanje, ali ne bi bil vstop v levosredinsko vlado za NSi tvegan, saj njeni volivci tega niso pričakovali. Kot je poudarila, vlada v sedanji sestavi parlamenta ne more biti samo desna in bo treba sestaviti večbarvno koalicijo.

"Janševa politika ne pomaga desnici"

Po njenih besedah so mnenja o tem v stranki deljena, zagotovo si sicer želijo desno vlado, ker za njimi stojijo tudi volivci, ki si to želijo. "Žal pa lahko vedno znova ugotavljamo, da politika, ki jo vodi Janez Janša, pač ne pripomore k temu, da bi desnica lahko vladala," je dejala in izrazila upanje, da bodo tudi volivci počasi spoznali, "da ni pomembno levo-desno, ampak kaj hoče kdo narediti za Slovenijo".

Preostalih šest poslancev NSi naj bi sicer Janšo kot kandidata za mandatarja podprlo. Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat pa po današnjem srečanju pri predsedniku republike Borutu Pahorju, ki mu je pojasnil stališče poslanske skupine, izjave za medije ni dal.

L. L.