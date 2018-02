Ljudmila Novak: Želim, da bi ta stranka šla pogumno naprej

Ljudmila Novak položaj prepustila Mateju Toninu

1. februar 2018 ob 12:20,

zadnji poseg: 1. februar 2018 ob 12:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ljudmila Novak tudi po odstopu s položaja predsednice NSi-ja ostaja del stranke, njen naslednik Matej Tonin pa namerava sodelovati tako z levimi kot z desnimi, a bo stranko na volitve popeljal samostojno.

"Prepričana sem, da Slovenija potrebuje krščansko demokratsko stranko. Nastajajo nove stranke, toda s takšnim temeljem, kot ga imamo mi, jih pa ni. Zato je za slovenski prostor zelo pomembno, da takšna stranka je. Da imajo volivci možnost izbire," je na tiskovni konferenci, na kateri je predstavila svoje razloge za odstop med drugim dejala Novakova in dodala: "Odločitev je padla. In ni bila lahka." Sama bo še naprej aktivna v stranki in bo tudi kandirala za poslanko na prihajajočih parlamentarnih volitvah, je pojasnila.

Preberite tudi:

NSi želi z menjavo generacij nagovoriti širši bazen volivcev

Pri izbiri naslednika zanjo ni bilo dvoma: "Matej Tonin ima že kar veliko političnih izkušenj. Verjamem, da bo dober vršilec dolžnosti, jeseni imamo volilni kongres in prepričana sem, da bo s svojo ekipo in tudi z mano na volitvah naredil odličen rezultat." Obenem je poudarila, da ji je bil Tonin v preteklih letih, ko sta tesno sodelovala, "v veliko pomoč, predvsem pri pisanju programa", prepričana pa je, da bo dobro vodil stranko.

Tonin: NSi odprt za konstruktivni dialog z vsemi

"Iskreno se vam zahvaljujem, da ste zbrali dovolj moči in položaj prepustili mlajši generaciji," pa ji je odgovoril Tonin, ki je ob tem poudaril, da je "čas za novo generacijo". Tonin je napovedal, da bo NSi odprt za konstruktivni dialog z vsemi, tudi s političnimi nasprotniki, in da so pripravljeni tudi na sodelovanje s programsko sorodnimi strankami. "Pripravljen sem sodelovati z vsemi levimi in desnimi, ki so pripravljeni Slovenijo premakniti naprej in ljudem omogočiti boljše življenje," je dejal in dodal: "Ena od mojih prvih potez bo, da bom vse predsednike parlamentarnih strank povabil na kavo."

Obenem je potrdil, da bo nadaljeval začrtano programsko pot stranke, napovedal pa tudi modernizacijo: "Osredotočili se bomo na digitalizacijo, varovanje narave in spodbujanje zdravega načina življenja". "Stranka ni navdušena nad predvolilnimi koalicijami"

Na vprašanje, ali se stranka že predvolilno povezuje s katero drugo, pa je Tonin odgovoril, da sodeč po vseh razpravah, "stranka ni navdušena nad predvolilnimi koalicijami," zato bo šel NSi na volitve samostojno, "se pa nam zdi pomembno, da čim več domače naloge opravimo že pred volitvami, da že v fazi pred volitvami ugotovimo, s katerimi strankami smo si programsko sorodni in kdo želi z nami sodelovati."

Kot smo že poročali, je Ljudmila Novak po 10 letih odstopila z mesta predsednice stranke, svet stranke pa je za vršilca dolžnosti predsednika izbral Mateja Tonina, podpredsednika sta Marija Rogar in Valentin Hajdinjak.

Tanja Kozorog Blatnik, Tina Hacler