Han: Vsaka sestava vlade bo težka, saj bo potrebno preseči levi ali desni blok

Posvet s predsedniki poslanskih skupin

2. julij 2018 ob 07:26,

zadnji poseg: 2. julij 2018 ob 11:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

SDS še naprej podpira mandatarstvo Janeza Janše, LMŠ je Pahorja prosil, ali lahko z odločitvijo o mandatarju počaka do petka, SD pa ne bo podprl Janševega mandarstva, je bilo sporočeno po prvih pogovorih glede mandatarja pri predsedniku Pahorju.

Predsednik republike Borut Pahor bo v ponedeljek sprejel vodje poslanskih skupin SDS-a, LMŠ-ja, SD-ja, SMC-ja in Levice, v torek pa še NSi-ja, SAB-ja, DeSUS-a, SNS-a in predstavnika narodne skupnosti. Pahorju se zdi prav, da prvak relativne zmagovalke volitev prvi dobi priložnost za sestavo vlade.

Pahor je kot prvega sprejel vodjo poslancev največje parlamentarne stranke SDS-a Danijela Krivca. Po pogovoru s Pahorjem je Krivec povedal, da sta se pogovarjala o opcijah, ki obstajajo. "Stališča ostajajo enaka kot na začetku. Odprti smo za sodelovanje z vsemi političnimi opcijami," je povedal Krivec in dodal, da glede stališča SDS-a ni nobenih sprememb in da podpirajo predsednika SDS-a Janeza Janšo za mandatarja.

"Povedal sem mu, da v LMŠ-ju nimamo problemov, če podeli mandat relativnemu zmagovalcu volitev. Prosili pa smo ga, da naj počaka do petka," je po pogovoru s predsednikom republike povedal vodja poslancev LMŠ-ja Brane Golubović in dodal, da naj bi takrat opravili nov krog pogovorov z vodji poslanskih skupin, saj bodo v LMŠ-ju natančneje vedeli, kako se odvija nastanek koalicije šestih strank. "Odvijajo se pogovori s šestimi strankami in v petek se bo bistveno več vedelo kot danes," je povedal. "

"S predsednikom sva ugotovila, da situacija ni enostavna. Vsaka sestava vlade bo težka, saj bo potrebno preseči levi ali desni blok," je ob odhodu s pogovora s Pahorjem povedal vodja poslancev SD-ja Matjaž Han.

"V SD-ju imamo stališče, da smo naklonjeni Šarcu kot mandatarju, vendar smo v fazi, ko se pogovarjamo v koalicijski pogodbi in to je za nas bistveno, komu bo podeljen mandat," je dodal in še pojasnil, da SD-jevih glasov Janša kot mandatar nima. "Iskreno mu čestitam za zmago, vendar se mora imeti v politiki jasna stališča," je poudaril.

Han je tudi pojasnil, kaj se dogaja s pogajanji o koalicijski pogodbi med šestimi strankami: "Pogajanja potekajo na visokem nivoju in z veliko spoštovanja drug do drugega. Zavedamo se, da problemi v tej državi ostajajo in da vsi svojih idej ne bomo mogli spraviti na list papirja, ki mu pravimo koalicijska pogodba." Več o koalicijski pogodbi pa naj bi bilo znano v sredo.

Izjave vodij poslanskih skupin po pogovorih s predsednikom Pahorjem lahko spremljate v živo na MMC-ju. Pahor se je že sestal z SDS-om, z LMŠ-jem in z SD-jem, ob 13. uri pa se bo še s SMC-jem in ob 14. uri z Levico

Če Pahor od poslanskih skupin še ne bo dobil dovolj jasnih stališč, da bi lahko ocenil, kdo ima že podporo večine v DZ-ju, je napovedal, da bo konec tedna opravil dodaten krog pogovorov. Če tudi po koncu vseh posvetovanj s poslanskimi skupinami jasnega odgovora na vprašanje o večinski podpori ne bo, bo mandat podelil Janezu Janši.

Nadaljevanje oblikovanja koalicije

Medtem pa potekajo pogovori o oblikovanju koalicije šestih strank, LMŠ-ja, SD-ja, SMC-ja, NSi-ja, SAB-ja in DeSUS-a. Njihovi predstavniki so se pretekli teden že začeli pogovarjati o vsebini koalicijske pogodbe, ki naj bi bila projektna.

Njihove delovne skupine bodo pogovore intenzivno nadaljevale, pričakovati pa je tudi ločene pogovore o vsebinah posameznih resorjev. V tem tednu bi tako že lahko bilo jasneje, ali bo šesterici uspelo najti najmanjši skupni imenovalec glede ključnih razvojnih projektov ali pa se bodo razlike med njimi izkazale za nepremostljive.

Predstavniki petih strank so tudi napovedali, da bodo predsedniku Pahorju povedali, da sestavljajo vlado z Marjanom Šarcem. V NSI-ju pa so, kot je poročal Radio Slovenija, previdni glede napovedi, s kom bi sodelovali v vladi. "Ne vem, kako se bodo stvari obračale, bomo videli, ne bi prehiteval," je povedal predsednik NSi-ja Matej Tonin.

G. C.