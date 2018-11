Zagovornik načela enakosti si želi, da bi v naslednjem letu za svoje delovanje dobili več sredstev. Foto: BoBo V poročilu predstavljamo tudi razvoj organa in evropske smernice Sveta Evrope ter priporočila EU-ja, kakšna pooblastila in kakšne vrste učinkovitosti naj ta institucija ima. Zato sem predsedniku DZ-ja tudi predstavil predlog, da v naslednjem letu dobimo za svoje delovanje več sredstev in da se zakon na nekaterih točkah popravi v smislu večje učinkovitosti pomoči ljudem, ki so zaradi diskriminacije v stiski. Miha Lobnik Sorodne novice Zagovornik enakosti Pahorju predstavil letno poročilo Dodaj v

Lobnik: Diskriminacija na delovnih mestih prioriteta za naprej

Poročilo za leto 2017

15. november 2018 ob 15:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zagovornik načela enakosti je predsedniku DZ-ja Dejanu Židanu predal poročilo za leto 2017 in predstavil začrtane prioritete za naslednje leto. To bo preprečevanje diskriminacije na delovnih mestih in pri zaposlovanju, je pojasnil Miha Lobnik.

V letnem poročilu je zagovornik načela enakosti predsedniku državnega zbora (DZ) predstavil dosedanji razvoj organa za boj proti diskriminaciji in spodbujanje enakopravnosti, ki ga v Sloveniji po Lobnikovih besedah ni bilo, odkar smo člani EU-ja pa ga evropske direktive predvidevajo. Ta zaostanek zdaj odpravljajo tako, da je v poročilu že prva raziskava o diskriminaciji v Sloveniji, ki predstavlja, na katerih področjih je ta v Sloveniji prisotna, kje jo ljudje zaznavajo in kakšne so njene oblike.

"V poročilu predstavljamo tudi razvoj organa in evropske smernice Sveta Evrope ter priporočila EU-ja, kakšna pooblastila in kakšne vrste učinkovitosti naj ta institucija ima. Zato sem predsedniku DZ-ja tudi predstavil predlog, da v naslednjem letu dobimo za svoje delovanje več sredstev in da se zakon na nekaterih točkah popravi v smislu večje učinkovitosti pomoči ljudem, ki so zaradi diskriminacije v stiski," je poudaril Lobnik.

Izstopata delo in zaposlovanje

Med področji po diskriminaciji po njegovih navedbah izstopata delo in zaposlovanje oziroma pridobitev dela in zaposlitveni pogoji. Velikokrat prihaja do diskriminacije na primer na podlagi spola, invalidnosti ali etnične pripadnosti. Diskriminacijo je po njegovih navedbah moč zaznati tudi pri dostopu do sociale in zdravstva.

V naslednjem letu bodo pri zagovorniku načela enakosti končali izgradnjo institucije in vzpostavili strukturo samostojnega organa. Namreč z letom 2017 so šele začeli obstajati, zato je treba postaviti infrastrukturne pogoje za delovanje, vsebinsko pa bodo prav na podlagi omenjene raziskave začrtali prioritete v naslednjem letu, je pojasnil.

"Kot kaže, bo to vsekakor diskriminacija na delovnih mestih in pri zaposlovanju. Posebej se bomo dotaknili tudi vprašanja sovražnega govora in preprečevanja diskriminacije," je še dodal Lobnik.

