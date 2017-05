Lokalna samouprava po 27 letih "uspešna", projekt regij pa propadel

Prvi kongres slovenskih občin

16. maj 2017 ob 14:10

Podčetrtek - MMC RTV SLO/STA

Predstavniki občin, vlade ter predsednik države Borut Pahor na kongresu občin premlevajo, kako uspešen je celoten projekt lokalne samouprave v samostojni Sloveniji. Občin je veliko, regij ni, zadolženost mestoma visoka, povprečnine padajo ...



V Podčetrtku se je danes začel dvodnevni prvi kongres slovenskih občin v organizaciji Skupnosti občin Slovenije (SOS). Osrednja tema je vloga in položaj slovenskih občin, kako uspešne so pri izpolnjevanju svojega poslanstva in kako lahko še izboljšamo učinkovitost lokalnega upravljanja.

Pahor: Regije le od spodaj navzgor

Predsednik države Borut Pahor je dejal, da je projekt lokalne samouprave eden uspešnejših projektov slovenske tranzicije. Ima pa eno bolečo točko: občin niso uspeli povezati v regije, čeravno si je država za to dolgo prizadevala. Kaj pa v prihodnosti? "Brez zakonske ureditve ne vidim možnosti za uresničitev projekta regionalizacije, ta projekt mora teči od spodaj navzgor. Vsak poseg na hitro ne bi bil koristen," je dejal Pahor.

Meni tudi, da je treba iti v povezovanje občin in počasi graditi politično voljo, ki bi prinesla regionalizacijo Slovenije. Pahor je prepričan, da to ne bo lahko delo, ampak je vseeno treba poskusiti.

Koprivnikar ni za reformo

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar ocenjuje, da lokalna samouprava v Sloveniji deluje, treba pa je popraviti določene zadeve. Nasprotuje pa reformi lokalne samouprave. Koprivnikar je tudi dejal, da se zavzema za stalni dialog. Zanj je ključna točka vstopa v regionalizacijo vsebinska. Meni tudi, da je treba opredeliti pristojnosti regij in iskati skupne točke na določenem območju.

"Spodbujajmo povezovanje občin, ki jih imamo toliko, kot so si želeli občani. Občine so zelo raznolike, sam pa si želim enega modrega sogovornika in eno močno občinsko organizacijo. Imamo težave z usklajevanjem stališč pri določenih zadevah, ker nismo enotni," je dejal Koprivnikar. Razmišlja tudi, da je treba okrepiti vlogo občin, ki morajo biti pametne in se boriti za svoje občane. Želi si različnih občin z različnimi identitetami.

Pri regionalizaciji je po njegovem najprej treba določiti funkcionalno vsebino. Zanj je ključno tudi to, da razumemo, kaj je koristno za državljane, kaj pa za podjetja. "Čaka nas še ena naloga, imamo številne regijske izpostavljene mreže, ki jih je treba sinhronizirati, da bi postale teritorialno primerljive," je še dejal Koprivnikar.

Kontič: Veslati moramo v isto smer

Predsednik SOS-a Bojan Kontič pa pravi, da sta država in lokalne skupnosti v istem čolnu in naj zato veslajo v isto smer. "Mi potrebujemo sogovornika in prepričan sem, da ga potrebuje tudi država. Takšnih projektov, ki so se izvajali v preteklosti in so bili sofinancirani iz kohezije, ne bo več, ker je evropskih sredstev vse manj. Treba bo razmisliti o ponovni vzpostavitvi ministrstva za lokalno samoupravo," pravi Kontič.

Nadalje je podal mnenje, da so občine danes podhranjene. Zniževanje povprečnine, ki se je zgodilo v zadnjih treh letih, je po mnenju Kontiča pri županih izzvalo skepso in odpor pri dogovarjanju. "Vemo, da smo si različni, da imamo različne interese, ki jih moramo podrediti skupnim interesom. Moramo odgovoriti na izzive, ki so pred nami, kaže pa, da ni treba nič delati na silo," je poudaril Kontič.

Predsednik Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) Matej Arčon meni, da je treba prisluhniti potrebam občanov in krajevnih skupnosti. Prepričan je, da je treba vse občine povezati v eno združenje, ključno za razvoj občin pa je njihovo financiranje. Po njegovih besedah je treba sredstva dodeliti statističnim regijam in vzpostaviti dialog z državo.

Kremžar: Iz dneva v dan je težje

Predsednik programskega sveta kongresa Leo Kremžar pa meni, da je delovanje lokalne samouprave vsak dan težje. Župani, občinske uprave in občinski sveti so nenehno med tnalom in nakovalom potreb, pričakovanj, želja občanov na eni strani ter nemilo realnostjo, neznosno ošabnostjo posameznih institucij in oseb, togo zakonodajo, nerazumevanjem vloge in poslanstva lokalne samouprave na drugi strani.

Al. Ma.