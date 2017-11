Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Cleveland je s 111:104 premagal Dallas, LeBron James je dosegel 17 točk, imel je tudi 10 skokov. Foto: Reuters Kristaps Porzingis je že osmič v tej sezoni dosegel vsaj 30 točk. Tokrat je za zmago New Yorka nad Sacramentom (118:91) prispeval 34 točk. Foto: Reuters Dodaj v

Lonzo Ball s trojnim dvojčkom vzel rekord LeBronu Jamesu

Golden State melje tekmece

12. november 2017 ob 08:31

Ljubljana - MMC RTV SLO, Reuters

Kar 135 točk je Golden State nasul Philadelphii ob zanesljivi zmagi (135:114), že šesti zaporedni, pri čemer so bile v tem nizu prav vse zmage zelo izdatne.

Branilci naslova so z dvoštevilčno prednostjo prvič povedli dobre štiri minute pred iztekom tretje četrtine, ko je Nick Young zadel trojko za vodstvo 86:76. Kevin Duran se je po eni tekmi odsotnosti (poškodba noge) vrnil z 29 točkami, Klay Thompson je dosegel 23 točk, Stephen Curry 22 točk in 9 podaj, Draymond Green pa 10 točk, 10 skokov in 7 podaj. Golden State je na vsaki od zadnjih šestih zmag tekmeca ugnal z vsaj 17 točkami razlike, napadalni ustroj pa je v povprečju dosegal po 122,8 točke.

Hardnovih 38 za zmago Houstona

Houston, ki ima na vrhu Zahodne konference isti izkupiček zmag in porazov kot Golden State (11 zmag, 3 porazi), je s 111:96 ugnal Memphis. Na prvih dveh "soočenjih" v letošnji sezoni je bil Memphis boljši, tokrat pa je že začetek tekme nakazal, da bo drugače, saj so Rocketsi s tremi zaporednimi trojkami povedli z 9:0 in vodstva niso več izpustili iz rok. James Harden se je izkazal z 38 točkami, zadel je šest trojk. Že v prvem polčasu je Harden tekmecu nasul 22 točk.

Le 31 točk začetne peterke Sacramenta

Cleveland je bil s 111:104 boljši od Dallasa, ene najslabših ekip sezone. To je bila edina gostujoča zmaga sobotnega NBA-večera. Kevin Love je dosegel deveti dvojni dvojček sezone (29 točk in 15 skokov), LeBron James in J. R. Smith pa sta dodala po 17 točk. New York je s 118:91 ugnal Sacramento. Kristaps Porzingis je bil s 34 točkami, za kar je porabil 21 metov, prvi strelec, Courtney Lee pa je z 20 točkami postavil svoj rekord sezone. Pri Sacramentu je zatajila prva peterka, skupno je zmogla vsega 31 točk.

Ball ni mogel rešiti Lakersev

Novinec Lonzo Ball je postal najmlajši igralec v zgodovini Lige NBA, ki mu je uspel trojni dvojček. Košarkar Los Angelesa je dosegel 19 točk, ob tem pa je imel še 13 podaj in 12 skokov. A to ni pomagalo Lakersem, ki so v gosteh proti Milwaukeeju izgubili z 98:90. Ballu je izjemen dosežek uspel z 20 leti in 15 dnevi. Do zdaj je imel rekord LeBron James, ki mu je januarja 2005 trojni dvojček uspel ob starosti 20 let in 20 dni. Giannis Antetokounmpo je status prvega strelca sezone potrdil s 33 točkami.

Liga NBA, tekme 11. novembra:

NEW ORLEANS - LA CLIPPERS 111:103

Cousins 35 točk in 15 skokov, Davis 25 točk, 10 skokov; Griffin 26, Rivers 19.

WASHINGTON - ATLANTA 113:94

Beal 19, Morris in Oubre po 18; Waller Prince 19, Belinelli 15.

NEW YORK - SACRAMENTO 118:91

Porzingis 34 (11/21) točk in 5 skokov, Lee 20; Labissiere 19, Hield 17.

HOUSTON - MEMPHIS 111:96

Harden 38 (11/25), Gordon 26; Evans 22, Gasol 15.

MILWAUKEE - LA LAKERS 98:90

Antetokounmpo 33 točk in 15 skokov, Brogdon 16; Kuzma 21 točk in 11 skokov, Ball 19 točk, 13 podaj in 12 skokov.

SAN ANTONIO - CHICAGO 133:94

Gasol 21 točk in 10 skokov, Murray 17; Lopez in Portis po 17.

GOLDEN STATE - PHILADELPHIA 135:114

Durant 29 (11/18), Thompson 23, Curry 22 točk in 9 podaj; Redick 17, Šarić 14.

DALLAS - CLEVELAND 104:111

Barnes 23, Smith 21, Nowitzki 14; Love 29 točk in 15 skokov, James 19 točk in 11 skokov, Smith 17.

UTAH - BROOKLYN 114:106

Mitchell 26; Russell 26.

DENVER - ORLANDO 125:107

Murray 32; Speights 19.

PHOENIX - MINNESOTA 118:110

Warren 35; Wiggins 27.

Tekme 12. novembra:

BOSTON - TORONTO

DETROIT - MIAMI

INDIANA - HOUSTON

OKLAHOMA CITY - DALLAS

Lestvica - Vzhodna konferenca: BOSTON CELTICS 13 11 2 84,6 DETROIT PISTONS 12 9 3 75,0 TORONTO RAPTORS 11 7 4 63,6 ORLANDO MAGIC 13 8 5 61,5 NEW YORK KNICKS 12 7 5 58,3 WASHINGTON WIZARDS 12 7 5 58,3 MIAMI HEAT 12 6 6 50,0 MILWAUKEE BUCKS 12 6 6 50,0 -------------------------------------- PHILADELPHIA 76ERS 12 6 6 50,0 CLEVELAND CAVALIERS 13 6 7 46,2 INDIANA PACERS 13 6 7 46,2 CHARLOTTE HORNETS 12 5 7 41,7 BROOKLYN NETS 13 5 8 38,5 CHICAGO BULLS 11 2 9 18,2 ATLANTA HAWKS 13 2 11 15,4 Zahodna konferenca: GOLDEN STATE WARRIORS 13 10 3 76,9 HOUSTON ROCKETS 13 10 3 76,9 SAN ANTONIO SPURS 12 8 4 61,5 DENVER NUGGETS 13 8 5 61,5 MEMPHIS GRIZZLIES 12 7 5 58,3 MINNESOTA TIMBERWOLVES 12 7 5 58,3 NEW ORLEANS PELICANS 13 7 6 53,8 PORTLAND TRAILBLAZERS 12 6 6 50,0 -------------------------------------- UTAH JAZZ 13 6 7 46,2 LOS ANGELES CLIPPERS 12 5 7 41,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 12 5 7 41,7 LOS ANGELES LAKERS 13 5 8 38,5 PHOENIX SUNS 14 5 9 35,7 SACRAMENTO KINGS 12 3 9 25,0 DALLAS MAVERICKS 13 2 11 15,4

T. O.