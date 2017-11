Makedonski premier Zaev: Kapo dol slovenskim policistom

Slovenska podjetja največji vlagatelji v Makedoniji

13. november 2017 ob 20:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija, STA

Na uradnem obisku v Sloveniji je predsednik makedonske vlade Zoran Zaev. Gostitelj, slovenski premier Miro Cerar, je Zaeva sprejel z vojaškimi častmi. Zaev se bo med dvodnevnim obiskom srečal tudi s predsednikoma države in državnega zbora Borutom Pahorjem in Milanom Brglezom.

Premier Cerar je na skupni novinarski konferenci poudaril, da sta z makedonskim kolegom v pogovoru potrdila dobre in prijateljske odnose med državama, kar potrjujejo tudi medsebojni sporazumi ter tudi stiki na politični, strokovni in medčloveški ravni.

Cerar in Zaev pohvalila policiste

Cerar in Zaev sta se zahvalila slovenskim policistom, ki vse od lani makedonskim policistom pomagajo pri varovanju grško-makedonske meje in so s skupnimi močmi uspeli ustaviti balkansko begunsko pot. "Kapo dol slovenskim policistom, ki so sodelovali z makedonskimi. Prepričan sem, da je bil to le dodaten izraz prijateljstva med državama," je dejal Zaev. Več kot 20 slovenskih misij se je zvrstilo v Makedoniji, skupaj 137 policistov in policistk.

Pomoč je Slovenija pripravljena nuditi še naprej. "Zavedati se moramo, da sodelovanje ne zajema le vidika preprečevanja iregularnih migracij, ampak tudi druge varnostne vidike, kot je skupen boj proti terorizmu in podobno," je povedal Cerar.

Slovenija podpira Makedonijo na poti v EU in Nato

Sicer ima Makedonija, ki jo je Slovenija pred 25 leti priznala prva, vso slovensko podporo pri članstvu v Natu in Evropski uniji. "Dovolite mi, da znova izrazim svojo hvaležnost in hvaležnost ljudi v moji državi za vztrajno podporo našemu vključevanju v Evropsko unijo in Nato," je dejal Zaev. Pristopna pogajanja naj bi Makedonija, ki je kandidatka za članstvo od leta 2005, začela prihodnje leto. Zaradi spora z imenom z Grčijo tudi še vedno ni članica Nata. Pričakuje, da bo trideseta. Nova vlada, v kateri so poleg SDP tudi albanske stranke, pa je pripravljena na kompromis. "Res upam, da je to zadnji poskus in da bomo našli rešitev za težavo, ki jo ima Grčija z našim imenom."

Slovenija največja vlagateljica v Makedoniji

Slovenija in Makedonija povečujeta blagovno menjavo, tudi letos se je povečala že za osem odstotkov. Slovenska podjetja so tudi največji vlagatelji v Makedoniji, zato je premier Zaev na uradni obisk povabil Cerarja s celotno vlado.

