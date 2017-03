Mandatno-volilna komisija kandidatom za ustavne sodnike prižgala zeleno luč

Accetta in Pavčnika podprlo 17 članov komisije, Jakliča in Kneza 16

16. marec 2017 ob 18:31,

zadnji poseg: 16. marec 2017 ob 21:43

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Mandatno-volilna komisija je na nujni seji na predlog Boruta Pahorja DZ-ju za imenovanje novih ustavnih sodnikov predlagala Mateja Accetta, Klemna Jakliča, Rajka Kneza in Marijana Pavčnika.



V ZL-ju so bili kritični predvsem do kandidature Klemna Jakliča, medtem ko so v koaliciji in SDS-u ocenjevali, da gre pri vseh za kandidate, ki jim s strokovnega vidika ni mogoče ničesar očitati.

Kandidaturo Accetta in Pavčnika je podprlo 17 članov komisije, proti ni bil nihče, kandidaturo Jakliča in Kneza pa 16 članov, eden je bil proti.

Različna mnenja o Jakliču

ZL je imel pomisleke glede kandidature Klemna Jakliča in je na začetku nujne seje predlagal, naj se predlog njegove izvolitve za ustavnega sodnika umakne z dnevnega reda, a komisija predloga ni podprla. Temeljno načelo je, da so ustavni sodniki najboljši strokovnjaki, predvsem pa osebe, ki imajo določeno avtoriteto ter izkazujejo neodvisnost in nepristranskost. Vsega tega Jaklič nima, je menil Matej T. Vatovec. Očital mu je enega izmed tvitov in udeležbo na protestu pred vrhovnim sodiščem zaradi zadeve Patrie.

Janija Möderndorferja (SMC) je zmotilo takšno "vnaprejšnje označevanje kandidatov in poskusi njihove diskreditacije samo zato, ker je nekdo nekoč dal neko izjavo". Vse, kar je naredil Jaklič, je bilo, da je pred sodiščem povedal na glas, da meni, da gre za kršenje človekovih pravic, in to je vse, je dejal Möderndorfer in dodal, da ne vidi razloga, zakaj ne bi smel izraziti svojega mnenja.

"Priče smo omalovaževanju posameznikov, ki so vse svoje življenje podredili študiju prava in imajo za sabo izjemno znanstveno delo," je menil Franc Breznik (SDS). Matjaž Han (SD) je dejal, da ima lahko vsak svoj pogled na kandidate, "vendar si nobeden ne zasluži diskvalifikacij". Na očitke Mihe Kordiša (ZL), da je Jaklič politično profiliran kandidat, pa je spomnil, da je bil tudi Ciril Ribičič, ki je bil prvi predsednik SD-ja, politično profiliran kandidat, "a je dostojanstveno oddelal svoj mandat" ustavnega sodnika.

ZL: Gre za politično trgovino

V ZL-ju so ves čas razprave ocenjevali, da gre pri izbiranju ustavnih sodnikov in članov fiskalnega sveta, o katerih bo DZ prav tako glasoval na marčni seji, za politično trgovino, pri tem pa so bili kritični tudi do Pahorja.

Predsednik republike štiri kandidate za ustavne sodnike predlaga, ker konec marca poteče mandat trem ustavnim sodnikom, aprila pa še četrtemu. Uradni predlog je v DZ poslal v sredo. V utemeljitvi je zapisal, da kandidati po njegovi oceni izpolnjujejo strokovna merila in vzbujajo zaupanje, po pogovorih s poslanskimi skupinami pa je po njegovem mnenju mogoče tudi utemeljeno sklepati, da imajo potrebno podporo.

Generalna sekretarka urada predsednika republike Nataša Kovač je povedala, da je Pahor pred dokončno izbiro opravil veliko formalnih in neformalnih posvetovanj o kandidatih. Vsi kandidati se bodo do torka predstavili javnosti.

L. L., M. R.