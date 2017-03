Mandatno-volilno komisijo prepričal Žmavc, ne pa tudi Puljič

Ministrica za finance podpira oba kandidata

15. marec 2017 ob 12:28,

zadnji poseg: 16. marec 2017 ob 17:37

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Parlamentarna mandatno-volilna komisija je državnemu zboru predlagala, naj za člana nadzornega sveta SDH-ja imenuje Franca Žmavca, ne pa tudi Željka Puljiča.

Komisija je na predlog Jožeta Tanka (SDS) o kandidatih glasovala ločeno in podprla predsednika uprave ljubljanske družbe IMP Žmavca, ne pa tudi Puljiča, sicer direktorja Iskratela. Poslanec DeSUS-a Franc Jurša pa je poudaril, da ne morejo glasovati zgolj o enem kandidatu, temveč o celotnem predlogu vlade, a preostalih članov komisije ni prepričal.

Končno besedo o obeh kandidatih bodo imeli poslanci državnega zbora, ki jih bo finančna ministrica Mateja Vraničar Erman še skušala prepričati o podpori obema kandidatoma. Ministrica meni, da sta oba kandidata kompetentna in da bodo v okviru intenzivnih usklajevanj do odločanja državnega zbora skušali rešiti vse odprte dileme.

Oba kandidata sta bila sicer v preteklih dneh deležna kritik, da sta v preteklosti že prejela negativne ocene regulatorjev. Žmavc je leta 2001 prejel obremenilno mnenje Agencije za trg vrednostnih papirjev, Puljiča pa je v preteklosti obravnaval KPK zaradi prodaje in nakupa deležev v kosovski družbi Ipko-net, v času, ko je bil še član uprave Telekoma Slovenije. Oba kandidata sta odgovore na te očitke predstavljala tudi poslanskim skupinam.

SMC se bo še odločil

Poslanska skupina SMC-ja se bo o podpori kandidatoma za nadzornika SDH-ja odločila predvidoma šele v ponedeljek pred plenarnim marčnim zasedanjem. Na četrtkovi seji mandatno-volilne komisije DZ-ja pričakujejo nadaljevanje pogovora, s pojasnili vlade pa bo predvidoma prisotna tudi ministrica za finance Mateja Vraničar Erman, je v izjavi novinarjem pojasnila vodja poslanske skupine Simona Kustec Lipicer.

Glede enotnosti poslanske skupine Kustec Lipicerjeva ni odgovorila konkretno, a sodeč po neformalnih odzivih v poslanskih vrstah SMC-ja mnenje glede kandidatov ni enotno. S kandidatoma so se v stranki izčrpno pogovorili o vseh očitkih iz medijev, pa tudi o njuni viziji na funkciji nadzornika upravljavca državnega premoženja. Po njenih besedah so jima postavili veliko zahtevnih in izzivalnih vprašanj, nanje sta odgovorila, pojasnila pa podprla tudi z dokumentacijo. Vodja poslanske skupine SMC-ja je po njenih besedah zadovoljna in pomirjena ob dejstvu, da so imeli priložnost za izčrpen pogovor z njima. Spomnila je na številne očitke na njun račun, na katere kandidata do zdaj še nista imela priložnosti odgovoriti.

V SD-ju o podpori molčijo

Žmavc je poslancem SMC-ja pojasnjeval tudi očitke glede obremenilnega mnenja Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) leta 2001. Tedaj je kandidiral za člana uprave Intare, a je senat ATVP-ja njegovo vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije zavrnil. Po besedah Kustec Lipicerjeve je pojasnil, da je posle, ki mu jih je ATVP očital, opravljal s svojim zasebnim kapitalom in da je bila to zanj zelo pomembna izkušnja.

Žmavc in Puljić sta bila tudi v poslanski skupini SD-ja, v kateri pa izjav niso dali. V SD-ju so sicer pred časom dali vedeti, da bosta kandidata le težko dobila njihovo podporo.

DeSUS podpira Žmavca

Puljić je danes odgovoril na vprašanja in dal pojasnila tudi v poslanski skupini DeSUS-a. V tej so sicer zgovornejši glede podpore Žmavcu, s katerim so se sešli že pretekli teden. Prvak DeSUS-a Karl Erjavec je povedal, da je pojasnil vse očitke, ki so po ocenah DeSUS-a neutemeljeni in tako ni razlogov, da ne bi bil dober kandidat. Erjavec je spomnil, da Žmavc deluje kot krizni menedžer in se ukvarja s podjetji v težavah, njegova naloga je, da jih spravi v zdravo kondicijo.

Puljić upa, da bo prepričal DZ

Željko Puljić je zatrdil, da je posredoval prave informacije glede očitkov o koruptivnosti in konfliktu interesov, ki so se pojavljali v medijih. Na tej podlagi se bodo v strankah lažje odločili glede podpore njegovi kandidaturi za nadzornika SDH-ja, je dejal v odzivu za medije. Glede odločitve mandatno-volilne komisije pa je dejal, da ima komisija svoj pogled, "zgodba v parlamentu pa je še odprta in za končno imenovanje bo ključna prav ta".

Večina vprašanj sicer ni bila usmerjenih le v preteklost, ampak tudi v prihodnost, denimo glede strategije upravljanja podjetij v pretežni državni lasti. Dotaknili so se še področja energetike, prioritet in vprašanj, kako zagotoviti učinkovito upravljanje državnega premoženja do leta 2025, je povedal Puljić.

Pojasnjevanje svoje preteklosti in pogleda v prihodnost je bilo, kot ugotavlja, enako težko. "Včasih je veliko težje pojasnjevati nekaj, kar je neargumentirano. Če pa nimaš vizije in ne veš, kam greš, je vsaka pot prava," je pojasnil.

Bo Puljić prepričal tudi Klemenčiča?

Želi si, da bi mu prisluhnil tudi pravosodni minister Goran Klemenčič, sicer nekdanji predsednik protikorupcijske komisije, ki se je ob Puljićevo kandidaturo za nadzornika SDH-ja obregnil prejšnji teden. Klemenčič je spomnil, da je komisija leta 2012, ko je bil Puljić v upravi Telekoma Slovenije, ugotovila, da je ta uprava v nekaterih primerih ravnala koruptivno.

Puljić je dejal, da ministra izredno ceni. Želi pa si priložnost, da ministru zadeve pojasni in skupaj pogledata, kaj se je dogajalo po izdaji poročila protikorupcijske komisije. Kot je poudaril, predkazenski in kazenski postopek proti njemu nista bila nikoli sprožena, ena odškodninska tožba proti njemu pa je tudi že zavrnjena.

G. K., L. L.