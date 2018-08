Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 30 glasov Ocenite to novico! Koalicijski partnerji se za sodelovanje v vladi odločijo prostovoljno, zato je prav, da so drug do drugega koreknti, ne pa, da se "vsevprek kritizira", je dejal Marjan Šarec. Foto: BoBo Gospod Janez Janša ima izrazit smisel za tovrstno pisanje in včasih mu kakšna zadeva uspe tako, da me nasmeji. Sicer pa na njegovem mestu ne bi bil tako suveren v očitkih, saj je znano, da so tudi njegovi kadri naredili precej škode. O vladi "globoke države" Stranka Levica bo na glasovanju za mandatarja podprla Marjana Šarca, manjšinski vladi pa ne bo nasprotovala. Foto: BoBo Da bi bila koalicija čim bolj stabilna in učinkovita, bo odvisno od vseh njenih členov. Res pa je, da bom skušal skrbeti za to, morda bom celo zahteval, da se bodo na primer po seji vlade člani koalicije vzdržali izjav, ki bi nižale bonitetne ocene vlade, če se izrazim v izrazoslovju finančnega sveta. O stabilnosti številčne koalicije Sorodne novice Levica bo podprla manjšinsko vlado Marjana Šarca Marjan Šarec tudi uradno kandidat za predsednika vlade Dodaj v

Marjan Šarec: Večinske vlade niso porok učinkovitosti in stabilnosti

Moč vlade bo odvisna od konstruktivnega sodelovanja njenih členov

11. avgust 2018 ob 11:06,

zadnji poseg: 11. avgust 2018 ob 11:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Res ne vem, zakaj se dela takšna fama okoli manjšinske vlade. Če bi bile večinske vlade edini porok učinkovitosti in stabilnosti, marsikatere težave zdaj ne bi imeli," je dejal Marjan Šarec.

Kandidat za mandatarja in predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec se strinja z oceno, da je v primeru manjšinske vlade zagotovo potrebnega več usklajevanja, a hkrati tudi več prostora in možnosti za sprejem dobrih predlogov opozicije. Dosedanja pogajanja o oblikovanju vlade je ocenil za naporna. "Drugačna pravzaprav ne morejo biti", je dejal v pogovoru za Sobotno prilogo časopisa Delo.

"Da bi bila koalicija čim bolj stabilna in učinkovita, bo odvisno od vseh njenih členov. Res pa je, da bom skušal skrbeti za to, morda bom celo zahteval, da se bodo na primer po seji vlade člani koalicije vzdržali izjav, ki bi nižale bonitetne ocene vlade, če se izrazim v izrazoslovju finančnega sveta," je napovedal.

Za koalicijske partnerje, ki se za sodelovanje v vladi odločijo prostovoljno, je po njegovem mnenju prav, da so drug do drugega korektni: "Ne pa, da se en čez drugega govori in kritizira. Pričakujem, da se nam to ne bo dogajalo oziroma da se bo dogajalo v zelo omejeni meri. V nasprotnem primeru te vlade kmalu ne bo več."

Kako bodo razdelili resorje?

V zvezi z razdelitvijo vladnih resorjev je dejal, da bodo, glede na to, da je njihova prioriteta krajšanje čakalnih vrst, najprej določili, komu gre ministrstvo za zdravje: "Ni nujno, da bo to pod okriljem LMŠ-ja, a če ne bo junaka, ki bi si upal zagristi v to kislo jabolko, bomo zdravstveni resor res prevzeli mi." Glede notranjega ministrstva pa je bila po njegovih besedah praksa tudi doslej takšna, da ga je vodil minister iz stranke, ki je vodila vlado.

Pahor se je prenaglil

Na vprašanje, ali zameri predsedniku republike Borutu Pahorju, ker je za kandidata za mandatarja "forsiral" predsednika SDS Janeza Janšo, je Šarec odgovoril, da nikakor. Dejal je, da bi tudi sam ravnal enako kot Pahor: "Morda se je edino res nekoliko prenaglil pri izjavah in morda bi bilo bolje najprej začeti s posveti s predstavniki poslanskih skupin."

"Globoka država" in drugi Janševi haikuji

Janševo stališče, da Slovenija dobiva vlado "globoke države", pa je komentiral z besedami, da so to t. i. haikuji, ki jih vedno z veseljem prebere: "Gospod Janez Janša ima izrazit smisel za tovrstno pisanje in včasih mu kakšna zadeva uspe tako, da me nasmeji. Sicer pa na njegovem mestu ne bi bil tako suveren v očitkih, saj je znano, da so tudi njegovi kadri naredili precej škode."

Bi bil primernejši večinski volilni sistem?

Doslej je bilo devet strank izvoljenih zgolj na prvih demokratičnih volitvah leta 1990, ko je zmagal Demos. Več kot je strank v hramu demokracije, težje je sestavljanje vlade, a po Šarčevih besedah sploh ni nujno, da bi v Sloveniji večinski volilni sistem karkoli rešil.

"Po mojem mnenju Slovenija ni primeren teren zanj. Sam sem bolj naklonjen dvigu parlamentarnega praga, in kot veste, smo se zavzemali za spremembo v smeri ukinitve okrajev ter uvedbo preferenčnega glasu ali pa za kombinacijo obeh sistemov, kot ga ima Nemčija, in bi po večinskem sistemu volili 44 poslancev, drugih 44 pa po proporcionalnem," je dejal.

Če bo Šarcu uspelo sestaviti 13. slovensko vlado, si bo po njegovih besedah prizadeval za dvig nivoja kulturnega izražanja v politiki.

G. K.