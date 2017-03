Materi umrle jeseniške deklice odvzeli novorojenega otroka

Odvetnica ne izključuje možnosti tožbe

22. marec 2017 ob 21:26

Jesenice - MMC RTV SLO/STA

Mami, ki je od lani poleti v priporu zaradi očitkov o soodgovornosti za smrt dveletne hčerke, je jeseniški center za socialno delo odvzel otroka, ki ga je rodila pred dnevi.

Njena odvetnica Darja Roblek zatrjuje, da so ji otroka odvzeli s prevaro, in ne izključuje možnosti tožbe. V izjavi za Dnevnik je dejala, da so ob odvzemu otroka navedli "izgovor, da so potrebne preiskave, v resnici pa je šlo za izvajanje odločbe jeseniškega centra za socialno delo, ki so ji jo potem v porodnišnici tudi vročili."

Pojasnila je tudi, da je otrok v rejništvu in da njegova mati Sanda Alibabić soglasja o skrbništvu, ki so ji ga dan po odvzemu prinesle socialne delavke, ni podpisala. Roblekova je še poudarila, da razmišlja o tožbi na evropskem sodišču za človekove pravice, saj se ji zdi "kršenje pravic otroka, ki ga mati ne more niti dojiti po rojstvu, nezaslišano", še piše Dnevnik.

Alibabićeva se je po podatkih Dnevnika v ponedeljek vrnila v pripor, kjer je tudi njen partner in soobtoženi ter domnevni oče odvzetega novorojenčka Mirzan Jakupi.

Tožilstvo obtoženima očita zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje ter več kaznivih dejanj povzročitve telesnih poškodb različnih kategorij, med drugim posebno hude telesne poškodbe, ki je 4. julija lani vodila v smrt deklice. Po poročanju Večera je bil razlog za odvzem dojenčka prav ponovitvena nevarnost.

T. H.