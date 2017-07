Maturo opravilo 93 odstotkov kandidatov, ščepec manj kot lani

10. julij 2017 ob 10:57

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Letošnjo maturo je uspešno opravilo 93,45 odstotka kandidatov, kar je za slabo odstotno točko manj kot lani. Vse točke je doseglo devet deklet in šest fantov.

Na ministrstvu za izobraževanje so predstavili rezultate letošnje mature. Ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič je dejala, da so z izidi zadovoljni in da bistvenih odstopanj od preteklih let ni.

Splošno maturo je po navedbah ministrstva na 83 šolah opravljalo 6.376 kandidatov, kar je manj kot lani (6.890). Opravilo jo je 5.699 kandidatov, kar je 93,45 odstotka. Lani je bilo uspešnih 94,40 odstotka kandidatov.

Maturantov, ki so dosegli vse možne točke na splošni maturi, je 15, od tega devet deklet in šest fantov. Prihajajo iz 12 gimnazij v devetih krajih.

Poklicno maturo so skupaj opravljali 8.003 kandidati, od tega 6.890 dijakov in 1.113 drugih. Uspešnih je bilo 7.528 kandidatov, kar je 93,2 odstotka vseh. Tudi na poklicni maturi je bilo kandidatov nekaj manj kot lani, ko jo je opravljalo 8.042 kandidatov.

Kandidatov z vsemi točkami na poklicni maturi je bilo 59, od tega 43 deklet in 16 fantov. Prihajajo pa s 37 šol iz 18 različnih krajev po Sloveniji.

Mednarodno maturo je opravljalo 62 dijakov, od tega 22 tujcev. Dijak Gimnazije Bežigrad pa je dosegel vseh 45 točk.

Novost letošnje mature je izdajanje certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika za angleški, nemški, italijanski, francoski in španski jezik. Tako bo pri splošni maturi izdanih 5.086 certifikatov, pri poklicni pa 3.254.

