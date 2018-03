Koalicija razpravlja o ruskih diplomatih in zadnjih pripravljenih zakonih

DeSUS in SD menita, da se z morebitnimi ukrepi zoper Rusijo ne gre prenagliti

28. marec 2018 ob 17:37,

zadnji poseg: 28. marec 2018 ob 17:45

Koalicija na zasedanju razpravlja o zadnjih tekočih poslih in zakonskih predlogih, ki so na dnevnem redu izredne seje državnega zbora. Del razprave bo namenjen tudi pobudi za izgon ruskih diplomatov, kjer pa zunanji minister, ki opravlja tekoče posle Karl Erjavec, ukrepov ne bo predlagal.

Pred srečanjem koalicije je tako Erjavec poudaril, da sam ne vidi razloga, da bi predlagal ukrep izgona ruskih diplomatov, kot so to storile Velika Britanija in nekatere države članice EU. Pojasnil je še, da bo vladna služba za zakonodajo pripravila natančen odgovor, ali to vprašanje spada pod "tekoče posle" ali ne. "Mnenja se nagibajo, da to ni stvar vlade, ki opravlja tekoče posle. Tudi predsednik DZ-ja tako meni," je še dejal Erjavec.

Prav tako meni, da bi bilo treba pred morebitnimi ukrepi zadevo še razčistiti, temu mnenju pa se pridržuje tudi predsednik SD-ja Dejan Židan, ki meni, da je pri obravnavi tega vprašanja potrebna previdnost. Židan je pri tem poudaril, da zadeva spominja na krizo v Iraku, kjer so takrat varnostne službe priskrbele dokaze, svet pa je "pokleknil pod močnim pritiskom ZDA in Velike Britanije. Na koncu se je izkazalo, da je šlo za invazijo zaradi ekonomskih interesov," je dejal. Posledice pa nosi po njegovem mnenju "Evropa prek migrantov".

Slovenija je ena redkih držav, ki se ni pridružila pobudi za izgon ruskih diplomatov po napadu na dvojnega ruskega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčer Julijo 4. marca v Veliki Britaniji, za kar naj bi bila odgovorna Rusija. Najprej je Velika Britanija izgnala 23 ruskih diplomatov, od ponedeljka pa se je tej pobudi pridružilo še 25 držav. Največ, 60 ruskih diplomatov, bodo izgnale ZDA, še 18 članic EU-ja pa 59.

Sprejemanje zadnjih zakonov

Koalicija se bo sicer danes poskušala dogovoriti, pri katerih zakonih lahko najde skupni jezik in jih izpelje do konca mandata. Židan meni, da bomo priča seriji izrednih sej. Po mnenju SD-ja imajo prednost tisti zakoni, ki jih je že sprejela vlada in je bila vladna koalicija o njih soglasna. Pogledati morajo, kaj je nujno sprejeti, kakšnih sistemskih zakonov pa po Židanovem mnenju nima pomena sprejemati. Zlasti pa opozarja, da ne smejo sprejemati zakonov, ki lahko zelo obremenijo proračun, in "deliti denarja, ki ga ni na razpolago, zato, ker nekdo želi ponovno priti v parlament".

Tudi Erjavec se je odzval glede obravnave več zakonov, ki so se znašli v parlamentarnem postopku praktično tik pred iztekom mandata. Po njegovih besedah enotnosti v koaliciji ni, "zlasti zato, ker vemo, da je največ teh zakonov vložil SMC. Ne vem, kaj so počeli zadnja tri leta. To bi lahko storili na začetku mandata," je dejal in dodal, da si DeSUS želi predvsem sprejetja zakona o demografskem skladu, zakona o vdovskih pokojninah in zakona o popravi krivic upokojencem.

