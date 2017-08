Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Melania Trump naj bi soprogu Donaldu svetovala pri izbiri nove veleposlanice v Sloveniji. Foto: Reuters V luksuznem hotelu Mission Inn Hotel v kalifornijskem Riversideu sta se leta 2003 sestala tudi George Bush mlajši in Arnold Schwarzenegger. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mediji: Melania soprogu Donaldu Trumpu svetovala pri izbiri nove veleposlanice v Sloveniji

Kelly Roberts lastnica razkošnega hotela v Kaliforniji

2. avgust 2017 ob 13:32

Washington - MMC RTV SLO/STA

Predsednik ZDA Donald Trump naj bi za novo veleposlanico v Sloveniji imenoval podjetnico Kelly Roberts, sta za časnik New York Magazine povedala obveščena vira.

Kelly Roberts je lastnica hotela v Kaliforniji. Skupaj s soprogom Duaneom Robertsom sta v zadnjem letu republikancem prispevala več kot 1,2 milijona dolarjev. Oktobra lani je Robertsova za Trumpovo kampanjo prispevala 50.000 dolarjev.

Kot je povedal obveščeni vir, je ameriška prva dama Melania Trump pokazala velik interes, da bi pomagala pri izboru ameriškega veleposlanika v svoji domovini. Predstavili so ji dosjeje večih morebitnih kandidatov. Trumpova je podprla Robertsovo, ker meni, da bi ZDA najbolje predstavljal predstavnik poslovne skupnosti.

Ameriške administracije so v nekriznih državah za veleposlanike pogosto imenovale svoje donatorje, vendar od dosedanjih osmih ameriških veleposlanikov v Sloveniji le poslovnež Yousif Ghafari iz Obamove administracije ni bil karierni diplomat. Veleposlanik je bil od maja 2008 do januarja 2009 v času predsednika Georga Busha mlajšega.

Lastnica razkošnega hotela

Kelly Roberts ima skupaj s soprogom od leta 1992 v lasti razkošen starinski hotel Mission Inn Hotel and Spa v kraju Riverside v Kaliforniji. Njen soprog Duane Roberts je znan po izumu zamrznjenega burita, s čimer je tudi obogatel.

Njena otroka iz prejšnjega zakona z agentom za nepremičnine Johnom Reinhardtom Casey in Doug Reinhardt sta sodelovala v resničnostnih šovih Laguna Beach in The Hills na MTV-ju.

Kelly Roberts uživa tudi močno podporo republikanskih kongresnikov iz Kalifornije, njeno imenovanje pa še posebej podpira vodja republikanske večine v predstavniškem domu Kevin McCarthy, je vir povedal časniku New York Magazine.

Hartley na položaju od leta 2015

Zdajšnji ameriški veleposlanik v Sloveniji Brent Hartley je diplomat, ki je bil ob imenovanju tretji človek urada za evropske in evrazijske zadeve na ameriškem zunanjem ministrstvu. Na položaju je od februarja 2015.

