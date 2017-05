Meritve po požaru v Kemisu spodbudne. Vrhničani kljub temu zaskrbljeni

Kemis naj bi popolnoma okreval v roku enega leta

18. maj 2017 ob 19:12

Vrhnika - MMC RTV SLO

Prebivalci Vrhnike si tretji dan po požaru v podjetju z nevarnimi odpadki lahko končno oddahnejo. Današnje meritve so pokazale, da zrak v naselju in v okolici šol ter vrtcev ni onesnažen. Bodo pa jutri znani tudi podatki meritev onesnaženja vode in zemlje.

Kriminalisti in forenziki nadaljujejo z iskanjem vzroka požara, v podjetju Kemis pa s pospravljanjem in čiščenjem. Čeprav vodilni danes niso dajali izjav, smo neuradno izvedeli, da naj bi svoje obratovanje nadaljevali tudi v prihodnje. Nenazadnje je to največje podjetje, ki zbira nevarne odpadke, ki jih ustvarijo gospodinjstva.

Pred mesecem dni smo posneli zbiralno akcijo nevarnih odpadkov na Vrhniki. Dvakrat letno jo organizirajo, ko podjetje Kemis zbere in odpelje odpadke gospodinjstev. Ljudje so množično prinašali odpadna olja, baterije, zdravila, barve, čistila, spreje … V dveh urah so zbrali več kot dve toni nevarnih odpadkov samo iz gospodinjstev. V Kemisu so jih nato presortirali in kar osemdeset odtotkov odpeljali na sežig v tujino. Zbirali so tudi žarnice, v katerih je večinoma živo srebro.

Župan: Mi tako podjetje potrebujemo

V Kemisu, ki je hčerinsko podjetje Gorenja, je 45 zaposlenih, ki te dni čistijo in pospravljajo. Vodilni so se danes zavili v molk, smo pa neuradno izvedeli, da odpuščanj ne načrtujejo. V roku enega leta naj bi podjetje popolnoma okrevalo. Župan Vrhnike Stojan Jakin je ob tem dejal, da imamo vsi doma nevarne odpadke, ki jih mora nekdo prevzeti, zato "v tem trenutku mi tako podjetje rabimo."

Kemis so zgradili l. 2009, pet let za tem, ko so Ljubljansko barje zaščitili z Naturo 2000. A občina in država se na zaščiteno območje, ki leži tik ob podjetju, očitno nista ozirali. Leta 2008 je Kemis pridobil gradbeno dovoljenje, 2011 uporabno, okoljevarstveno pa šele pred štirimi leti.

Na občinskem svetu vprašanja županom

Občinski svet se je sestal na redni seji, kjer so svetniki napovedali, da bodo župana soočili z vprašanji okoli onesnaženja po požaru v Kemisu. Civilna iniciativa pa je napovedala tožbo proti državi in občini zaradi umestitve tega podjetja v lokalno okolje. Na Vrhniki tudi poteka zbiranje podpisov proti nadaljevanju obratovanja Kemisa, za soboto pa je napovedan miren protestni shod na Vrhniki.

Erika Pečnik Ladika, TV Slovenija