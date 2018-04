Mesec dni pred referendumom o drugem tiru se je začela referendumska kampanja

Za zdaj le šest prijav za sodelovanje v kampanji

13. april 2018 ob 07:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Začela se je referendumska kampanja pred ponovljenim glasovanjem na referendumu o zakonu o drugem tiru. V njej bo sodelovalo manj organizatorjev, poudarki pa bodo znova na ceni in trasi projekta.

Referendumska kampanja pred glasovanjem, ki bo 13. maja, se mora končati najpozneje 24 ur pred dnem glasovanja, torej 11. maja opolnoči, nato bo nastopil volilni molk.

Organizatorji kampanje imajo mesec dni časa za nagovarjanje volivcev. Tokrat jih bo, kot kaže, v kampanji sodelovalo nekoliko manj kot pred prvim glasovanjem, ko se jih je prijavilo 32. Rok, do katerega morajo organizatorji Državno volilno komisijo (DVK) obvestiti o vstopu v kampanjo in odpreti poseben transakcijski račun, se sicer izteče 17. aprila, do četrtka pa jih je to naredilo šest.

V kampanji po odločitvi vrhovnega sodišča ne bo vlade, kar pa ne pomeni, da bodo manjkali tudi glavni akterji na strani podpornikov zakona. Poleg premierja Mira Cerarja bo namreč kot član SMC-ja nastopal tudi vodja projekta drugi tir Jure Leben.

Če zakon o drugem tiru 13. maja na referendumu ne bo padel, pobudnik referenduma Vili Kovačič napoveduje vnovično pritožbo na izid, če bo tudi tokratna kampanja nepoštena. "Cirkus bomo vrteli do onemoglosti, da se bo neizvajanje zakona podaljševalo," je dejal ob predstavitvi stranke Davkoplačevalci se ne damo več.

Prvi referendum je potekal 24. septembra lani, udeležilo se ga je 20,55 odstotka volilnih upravičencev. Zakon je podprlo 53,47 odstotka vseh, ki so veljavno glasovali, proti pa jih je glasovalo 46,47 odstotka.

Kovačič je septembrski izid uspešno izpodbijal na vrhovnem sodišču, ki je razveljavitev prvega glasovanja med drugim argumentiralo s tem, da je vlada vodila nepošteno enostransko kampanjo, za kar ne bi smela porabiti proračunskih sredstev.

Pred odločitvijo vrhovnega sodišča so ustavni sodniki zapisali, da lahko vlada proračunska sredstva porablja le, če volivce o zadevi temeljito in stvarno obvešča oz. mora volivce seznaniti tudi s tveganji, ki bi jih zakon prinesel.

G. C.