Alenka Bratušek: Žalostno je, da bo Levica onemogočila levosredinsko vlado.

Predsednica SAB Alenka Bratušek je po sestanku peterice strank z Levico dejala, da je razočarana nad odločitvijo sveta Levice, ki ni podprl vstopa stranke v koalicijo, temveč zgolj sodelovanje pri projektni vladi. "Razočarani smo, da Levica ni pripravljena prevzeti odgovornosti, da zagotovi blaginjo vsem ne le peščici. To kaže, da je to samo predvolilni stavek, ko pa je potrebno zavihati rokave, pa se stisne rep med noge."

Bratuškova je sicer poudarila, da ima Šarec podporo SAB-ja pri glasovanju za mandatarja, na vprašanje ali je boljša rešitev manjšinska vlada ali predčasne volitve pa je odgovorila, da so "volivci pokazali, da želijo levosredinsko vlado in žalostno je, da bo prav Levica tista stranka, ki bo to onemogočila."



Mesec: Podpiramo levosredinsko rešitev

Svet Levice je ocenil, da osnutek koalicijske pogodbe ni zadovoljiva osnova za vstop stranke v koalicijo s še petimi strankami, s katerimi so se v preteklih dneh pogajali. Obenem pa meni, da je osnutek koalicijske pogodbe zadovoljiva osnova za sporazum o projektnem sodelovanju z manjšinsko vlado pod Šarčevim vodstvom. Predstavniki Levice, LMŠ-ja, SMC-ja, SD-ja, SAB-a in DeSUS-a o nadaljevanju sodelovanja razpravljajo na sestanku.

Koordinator Levice Luka Mesec je pred sestankom dejal, da Levica podpira levosredinsko rešitev, ki so jo na volitvah večinsko podprli tudi volivci. V Levici bodo peterici predlagali, da na podlagi osnutka koalicijske pogodbe začnejo pogajanja o sporazumu, na podlagi katerega bi Levica podprla manjšinsko vlado.

Mesec: Stališč ne moremo spremeniti čez noč

Očitek, da si v Levici ne upajo prevzeti odgovornosti za ukrepe, je Mesec zavrnil. "Glavni problem je, da bi morali nekatera stališča čez noč 100-odstotno spremeniti, če bi hoteli polno podpirati tako vlado, in to je bil glavni razlog, zakaj k njej polnopravno nismo mogli pristopiti." O tem, da Šarec in nekatere druge stranke niso bile naklonjene zgolj projektnemu sodelovanju in da odločitev Levice lahko vodi v nove predčasne volitve, je Mesec dejal, da se je treba o tem "temeljito pogovoriti". "Naš cilj in želja pa sta, da se na podlagi osnutka koalicijskega sporazuma oblikuje kompromis, ki bo ugoden za obe strani," je dejal.

Podporo sprejetemu sklepu bodo v Levici preverili še na internem referendumu, ki se začne danes in bo trajal do 8. avgusta. Po mnenju Mesca se je sicer stranka poenotila do te mere, da s podporo temu ne bo težav.

Glavni tajnik SD-ja: Škoda

Niso pa se na odločitev Levice odzvali predstavniki peterice strank, ki so se o koaliciji pogajale z Levico. V torek zvečer odzivov iz LMŠ-ja, SD-ja, SMC-ja, SAB-a in DeSUS-a skorajda ni bilo, le glavni tajnik SD-ja Dejan Levanič je na Twitterju zapisal, da je "škoda za odločitev Levice. Pogajanja so bila konstruktivna in veliko bi lahko naredili skupaj. Nikoli sicer zadeve niso idealne, vendar vstop v vlado omogoča, da se izpolnijo dane obljube pred volitvami. Škoda za to izgubljeno priložnost," je ocenil Levanič.

Kakšni bodo nadaljnji koraki predsednika LMŠ-ja oziroma omenjene peterice strank, ni znano, so bili pa njihovi predstavniki že pred torkovo odločitvijo sveta Levice zadržani do možnosti manjšinske vlade. Prav tako ni jasno, kako bo odločitev sveta Levice vplivala na razpravo vodstva DeSUS-a, ki je za danes napovedalo obravnavo osnutka koalicijske pogodbe.