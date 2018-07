Mesec: "Pričakujemo, da nam bodo popustili vsaj toliko, kot so NSi-ju"

Pogajanja Levice s peterico strank okoli LMŠ-ja

Peterica sredinskih strank LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS pod vodstvom Marjana Šarca se je v Kamniku sešla z Levico, da bi preverili, ali je mogoče doseči koalicijski dogovor. Naloga ne bo lahka, saj ima Levica na več področjih diametralno nasprotno stališče.

"Pričakujemo, da nam bodo popustili vsaj toliko, kot so NSi-ju, o izkupičku pogajanj pa bodo nato odločali organi stranke," je pred začetkom pogajanj v Kamniku dejal koordinator stranke Levica Luka Mesec in dodal, da so zelo jasne ugotovitve, ali je koalicija s peterčkom mogoča, verjetne že danes. "Za zdaj so odprte vse možnosti," je sklenil.

V stranki LMŠ, pa tudi v Levici priznavajo, da so vsebinska razhajanja med njimi velika in bo v pogajanja treba vložiti precej napora. A so po njihovem mnenju pogovori smiselni, zato se bodo poskusili v dobrem tednu dni uskladiti o vsebini koalicijske pogodbe.

Prvak SD-ja Dejan Židan si večji napredek obeta že na današnjem koalicijskem usklajevanju. Glavnim zahtevam Levice je naklonjen. Marsikaj od tega se jim je tudi v SD-ju po njegovih ugotovitvah že uspelo izpogajati. Pri tem omenja dvig minimalne plače in ukrepe za izboljšanje položaja upokojencev. Tudi v obstoječi različici koalicijske pogodbe pa jim je po njegovih besedah uspelo ohraniti glavno točko – učinkovito javno zdravstvo.

Tudi vodja poslanske skupine SAB Marko Bandelli meni, da lahko najdejo skupen jezik. V DeSUS-u pa so nekoliko previdnejši. Po njihovem mnenju je ključno, da se predhodno dogovorijo, kaj lahko skupaj uresničijo.

Koalicijske pogovore z Levico je peterica sredinskih strank začela v četrtek po tistem, ko je NSi zavrnil možnost vrnitve na pogajanja. Časa za pogajanja je izredno malo, saj je drugi krog iskanja kandidata za mandatarja odprt do 10. avgusta.

