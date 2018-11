Mesec: Temeljna dilema vlade in proračuna je, ali topovi ali maslo

Oblikovanje proračuna za leto 2019

21. november 2018 ob 14:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Osnutek proračunskega zakona predvideva usklajevanja nekaterih socialnih transferjev v letu 2019, na drugi strani pa je predviden nakup 38 oklepnikov za Slovensko vojsko, je nezadovoljna Levica.

Koordinator Levice Luka Mesec je na novinarski konferenci v Ljubljani potrdil, da so zadovoljni, da osnutek zakona o izvrševanju proračuna predvideva višji letni dodatek za upokojence v prihodnjem letu, izredno uskladitev pokojnin in 10 dodatnih zaposlitev na inšpektoratu za delo. Kot je pojasnil, bi to zagotovilo učinkovitejši nadzor nad kršitvami delovnopravne zakonodaje.

Prav tako osnutek, ki so ga sveže prejeli, vsebuje določbo o tem, da osebje v javnem sektorju večinoma ne bo več delalo prek agencij, ampak bo zaposleno na uradih in v državnih institucijah. Iz tega pa izhajajo tudi vse pripadajoče delavske pravice, je povedal. Osnutek pa po njegovem mnenju kljub vsemu vsebuje eno veliko pomanjkljivost. Še vedno namreč predvideva, da se v letu 2019 otroški dodatki, pomoči ob rojstvu otroka, starševski dodatki, rejnine, denarne socialne pomoči, nadomestila za brezposelne, invalidski dodatki in drugi na invalidnino vezani transferji, štipendije in oskrbnine ne bi uskladili z inflacijo. Bruselj: V Sloveniji znova tveganje proračunske neskladnosti

Proti nakupu oklepnikov

Ta sveženj je po besedah Mesca vreden okoli 16 milijonov evrov. Na drugi strani pa je minister za obrambo Karl Erjavec že potrdil, da je podpisal sporazum za nakup 38 oklepnikov 4x4 Oshkosh za Slovensko vojsko (SV), ki bi bili del srednje bataljonske bojne skupine in za katere bi odšteli 15,5 milijona evrov. Kot je spomnil Mesec, v Levici že več mesecev opozarjajo, da je nakup nepotreben, saj da Slovenija na noben način ni vojaško ogrožena. Ti oklepniki pa tudi v primeru kakršne koli agresije proti Sloveniji po njegovem mnenju ne bi prispevali ničesar, saj niso namenjeni defenzivnemu, ampak ofenzivnemu delovanju. Obenem pa so neuporabni v civilnih zadevah, pri katerih bi najbolj potrebovali dodatne kapacitete, je dodal. Vlado zato pozivajo, naj o tem vprašanju premisli znova. Sklicali pa so tudi nujno sejo odbora za obrambo, na kateri bodo predlagali odstop od pogodbe, ki jo je podpisal Erjavec. Prav tako bodo predlagali sklepa, naj se obrambni minister v prihodnje o vseh večjih nakupih vojaške opreme posvetuje z odborom za obrambo in da naj vlada pripravi spremembe zakonodaje, ki bodo za vse nakupe oborožitvenih sistemov v vrednosti nad milijon evrov terjale soglasje DZ-ja, je povedal Mesec. Na vprašanje, ali bo odstop od pogodbe pogoj za njihovo podporo predlogu proračuna, pa je odgovoril, da so to njihova pogajalska izhodišča. "Vztrajamo pa, da je to nerazumen, nepotreben nakup, ki ga je treba preklicati," je dejal.

