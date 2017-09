Milan Brglez razpisal volitve v državni svet

Volitve v DS bodo 22. in 23. novembra

8. september 2017 ob 16:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predsednik državnega zbora je podpisal odlok o razpisu volitev v državni svet, ki bodo potekale 22. in 23. novembra, hkrati pa je za 16. november razpisal tudi volitve članov Državnotožilskega sveta.

Splošne volitve članov državnega sveta (DS), gre predstavnikov lokalnih interesov bodo v sredo, 22. novembra, volitve predstavnikov delodajalcev, delojemalcev, kmetov, obrtnikov, samostojnih poklicev ter negospodarskih dejavnosti, pa bodo dan pozneje, 23. novembra. Za dan razpisa splošnih volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje četrtek, 14. september.

Državnim svetnikom aktualnega sklica se bo namreč decembra iztekel petletni mandat. Volitve v državni svet ne potekajo neposredno, temveč na volilnih zborih volilnih teles, ki jih sestavljajo posebej izvoljeni predstavniki lokalnih skupnosti in interesnih organizacij - elektorji. Število elektorjev pa je odvisno od števila prebivalcev v lokalni skupnosti oz. števila članov posameznih interesnih organizacij.

Sestava državnega sveta

Od skupaj 40 članov DS jih 22 predstavlja lokalne interese, ostalih 18 pa v DS zastopa socialne, gospodarske in poklicne interese. Tudi volitve teh članov opravijo na volilnih zborih elektorji. Te izvolijo interesne organizacije v skladu s svojimi pravili. Po načelu relativne večine pripada mandat tistemu kandidatu, ki dobi največ glasov.

Člani DS so voljeni za dobo petih let, svojo funkcijo pa z izjemo predsednika, ki je v DS zaposlen in za svoje delo prejema plačo, opravljajo nepoklicno.

Volitve v Državnotožilski svet

Predsednik DZ je danes razpisal tudi volitve članov Državnotožilskega sveta, tako tistih, ki jih izvoli DZ na predlog predsednika republike izmed pravnih strokovnjakov, kot tistih, ki jih državni tožilci izvolijo izmed sebe. V tem primeru gre za državne tožilce, ki nimajo vodstvenih položajev, in sicer izvolijo po enega izmed tistih, ki imajo naziv vrhovnega državnega tožilca, višjega državnega tožilca, okrožnega državnega tožilca in okrajnega državnega tožilca.

Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 11. september, so v DZ-ju še navedli v sporočilu za javnost.

Državnotožilski svet sestavlja devet članov, od tega štiri izvolijo državni tožilci, štiri izvoli državni zbor na predlog predsednika republike, enega pa imenuje minister za pravosodje izmed vodij okrožnih državnih tožilstev. Imenovani oziroma izvoljeni so za šest let in po poteku mandata ne morejo biti takoj ponovno izvoljeni oziroma imenovani.

G. K.