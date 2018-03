Minister Gašperšič: Ostajam na položaju

Seja vlade v sredo zvečer, namesto v četrtek dopoldne

14. marec 2018 ob 19:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada tokrat na redni seji razpravlja že v sredo zvečer. Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je ob prihodu dejal, da zaradi razveljavitve referenduma o zakonu o drugem tiru, ne namerava odstopiti.

Gašperšič si ob tem želi, da bi bil nov referendum čim hitreje razpisan in da bo zgodba iz septembra ponovljena. Predsednik SD-ja Dejan Židan pa je ob prihodu na sejo vlade dejal, da je koalicija verjela ministru za infrastrukturo Petru Gašperšiču. "Veliko zaupanja nam je dajalo tudi to, da imamo predsednika vlade Mira Cerarja, ki je ustavni pravnik in mora poznati zakonodajo, tako da je tudi za nas odločitev vrhovnega sodišča veliko in neprijetno presenečenje," je dejal ob prihodu na vladno redno sejo, ki bi sicer morala biti v četrtek.

Židan je napovedal, da bodo zdaj pogledali, kdo je za to odgovoren, hkrati pa se bo hitro iskala rešitev, kako drugi tir, ki ga Slovenija potrebuje, zgraditi. "Ampak na način, da bo transparentno, v skladu z zakonodajo in da bo zgrajen v doglednem času," je dodal.

Pričakuje tudi, da bodo na vladi danes spregovorili o "nesrečni maketi". Židan pričakuje, da se ugotovi odgovornost in primerno ukrepa. "Vendar ne, da se sankcionirajo tisti, ki so uradniki in opravljajo tehnična dela, ampak tisti, ki dajejo navodila. Želim izvedeti, kdo je dajal navodila za to nesrečno maketo in pričakujem, da bo tudi sankcioniran".

Predsednik DeSUS-a Karl Erjavec in zunanji minister pa je že pred tem opozoril, da DeSUS ni sodeloval v referendumski kampanji. Po mnenju DeSUS-a zakon o drugem tiru za izpeljavo investicije sploh ni bil potreben, zato ne ve, zakaj se je na tak način "sililo v ta projekt".

Odločitev sodišča je bila po njegovem mnenju pričakovana, saj je očitek, da je vlada zaradi sredstev za volilno kampanjo imela prednost, očitno prestal presojo sodišča. "To je katastrofa za razvoj slovenskega gospodarstva, saj je ravno ta del železniške proge ključen za nadaljnji razvoj logistike in transporta ter za nadaljnji razvoj Luke Koper," je pristavil Erjavec, ki je presenečen nad tem, da se je premier Miro Cerar, glede na to, da je profesor ustavnega prava in je bil dolgoletni svetovalec DZ-ja, "ujel v to zanko".

G. C.