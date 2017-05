Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Po navedbah založnikov izračuni pokažejo, da bo ob sedanjem financiranju zamenjava učbenikov v skladih mogoča v povprečju vsakih sedem let, kar je več kot ob redni uporabi učna gradiva fizično zdržijo. Tovrstna praksa ministrstva oskrbo z učbeniki v Sloveniji še naprej potiska na zadnja mesta v Evropi, zato odločno protestirajo. Foto: BoBo Ministrica je opozorila na založnike, ki učbeniška gradiva različno izpopolnijo in imajo zato tudi različne cene, od 30 pa vse do 120 evrov. Foto: BoBo Sorodne novice Učbeniški sklad bo za prvošolčke brezplačen Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ministrica: "Staršem ne bo treba doplačevati za učbenike prvošolčkov"

Potreba po novem modelu učbeniškega sklada

22. maj 2017 ob 17:39

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Šolska ministrica Makovec Brenčičeva je zaradi različnih interpretacij v javnosti zagotovila, da staršem prvošolcev učnih gradiv ne bo treba doplačevati, prav tako ni izposojevalnin.

Vodilni šolski založniki so namreč v današnji protestni izjavi opozorili, da je ministrstvo še februarja obljubljalo brezplačne delovne zvezke, v okrožnici 10. maja pa je za to namenilo sredstva, ki tega ne omogočajo. Enako velja za obseg sredstev za upravljanje učbeniških skladov, ki naj bi po navedbah ministrstva odslej potekalo "vzdržno, celovito in trajnostno".

Po navedbah založnikov izračuni pokažejo, da bo ob sedanjem financiranju zamenjava učbenikov v skladih v povprečju mogoča vsakih sedem let, ob redni uporabi pa učno gradivo tako dolgo fizično ne zdrži. Tovrstna praksa ministrstva oskrbo z učbeniki v Sloveniji še naprej potiska na zadnja mesta v Evropi, zato odločno protestirajo.

Šole odločajo same

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič je nato v odzivu na protest najprej spomnila na različno financiranje učbeniških skladov v preteklosti, kjer so šole stanje reševale različno, obnova se marsikje sploh ni izvajala.

Z namenom, da bi zagotovili kakovostno in razvojno naravnano politiko učbeniških skladov, so na ministrstvu po njenih besedah pripravili trajen in vzdržen model. Bistvena novost je, da šola prejme kvoto sredstev, preračunano na število učencev in vrednosti točk. To je bilo tudi navedeno v prvi okrožnici, ki so jo šole dobile 10. maja, je dejala.

Vsako leto bodo šole, ravnatelji, učitelji, ki se ob soglasju staršev avtonomno odločajo o izboru gradiv, ustrezno razdelili prejeta sredstva glede na zatečeno stanje in potrebe šole. "To pomeni, da imamo še vedno soglasja staršev, da pa nimamo izposojevalnin," je opozorila in dodala, da so sredstva v prihodnje zagotovljena.

"V 1. razredu staršem ne bo treba nič doplačevati, ne govorimo o nikakršnih subvencijah, kot so interpretirali založniki. Drži pa, da morajo šole spoštovati veljavnost učbenikov in zagotoviti, da se 1. razredu ustrezno kupijo gradiva, za katera se soglasno odločijo učitelji in starši," je dejala.

Različne cene učbenikov

V nadaljevanju je opozorila na založnike, ki učbeniška gradiva različno izpopolnijo in imajo zato tudi različne cene, od 30 pa vse do 120 evrov.

"V letu 2015 in 2016 smo obnovili tretjo in drugo triado. Letos je na vrsti obnova prve triade, kar pomeni, da se približujemo celoviti obnovi vseh neveljavnih učbenikov," je ocenila Makovec Brenčičeva in dodala, da je vrednost točke v tem letu pet evrov. Točke se izračunajo za celotno šolo, ki na tej podlagi prejme kvoto sredstev in jo razporedi glede na zatečeno stanje.

"Hkrati to pomeni, da se kupujejo učna gradiva, s katerimi se kakovostno zadosti učnemu procesu, predvsem zagotavljanju učnih ciljev. Staršem ne bo treba nič doplačevati," je zatrdila. Pravilnik je namreč v postopku sprejemanja in bo stopil v veljavo v kratkem.

T. H.