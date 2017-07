Ministrica v Bruslju o morebitnih spremembah zaveze glede prodaje NLB-ja

Kakšne so možnosti triletnega podaljšanja roka za prodajo?

19. julij 2017 ob 18:51

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Slovenija in Evropska komisija se bosta v pogovorih o prodaji NLB-ja najprej osredotočili na rešitve za minimiziranje vpliva prenesenih vlog hrvaških varčevalcev na prodajno ceno za NLB, je dejala finančna ministrica Mateja Vraničar Erman po srečanju z evropsko komisarko za konkurenco Margrethe Vestager v Bruslju.

To je bil prvi pogovor v živo po odločitvi vlade za ustavitev prodaje NLB-ja, na katerem sta se posvetili razlogom za to odločitev in nakazali nadaljnje korake v procesu, ki lahko morebiti v zadnji fazi privede do spremembe zavez, je pojasnila ministrica po približno 45-minutnem srečanju s komisarko.

Kako minimizirati vpliv problema prenesenih vlog hrvaških varčevalcev?

V prvem koraku se bodo po ministričinih besedah posvetili "mogočim rešitvam za minimiziranje vpliva problema prenesenih vlog hrvaških varčevalcev na prodajno ceno za NLB".

Ekipe strokovnjakov se bodo tega vprašanja, ki je najbolj vplivalo na ponujeno ceno v prodajnem postopku, lotile septembra, morda že avgusta. Ko bodo opredelili ukrepe na tem področju, se bodo lotili naslednjih korakov, je povedala Vraničar Ermanova.

Ministrica je vesela konstruktivnega dialoga, ki ga pričakuje tudi v nadaljevanju. Vestagerjeva je po njenih besedah obljubila dejavno pomoč služb komisije pri iskanju mogočih rešitev.

Na vprašanja o možnosti triletnega podaljšanja roka za prodajo in o kompenzacijskih ukrepih je ministrica odgovorila le, da je bil to prvi, začetni pogovor o morebitnih spremembah zavez in da o vseh podrobnostih danes še ni bilo priložnosti govoriti.

