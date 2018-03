Ministrica zadovoljna s poročilom Greca glede koruptivnosti slovenske policije

Vključevanje žensk v policiji na vseh ravneh

8. marec 2018 ob 21:28

Bruselj/Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope Greco je v poročilu pohvalila delovanje slovenske policije. Poudarili so predvsem učinkovitost ukrepov, ki jih je policija uvedla za preprečevanje korupcije v svojih vrstah.

Greco je prepoznal pripravljenost policije za krepitev integritete tudi v prihodnje, kar je izjemno pomembno, je v Bruslju poudarila ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar. Potrjuje se tudi dejstvo, da policija uživa izjemno veliko zaupanje in ima velik ugled v naši družbi, je poudarila.

Glede priporočil Greca, da naj slovenske oblasti posebno pozornost namenijo zaposlovanju in vključevanju žensk v policijo na vseh ravneh, ne le na nižjih delovnih mestih ali kot podporno osebje, pa je ministrica poudarila, da ministrstvo že več let vlaga napore v krepitev enakosti spolov, kar potrjujejo tudi institucionalni premiki znotraj ministrstva. Pri tem je ministrica navedla, da se razmere izboljšujejo.

Čeprav je policijski poklic po nekaterih percepcijah prvenstveno moški poklic, je zastopanost žensk solidna, je presodila ministrica. Pričakuje, da bo ta trend tudi v prihodnje poglobljen, saj je po njenih besedah za učinkovito delo policije zagotovo pomembno, da sta spola uravnotežena.

Implementacija zakonodaje

Glede priporočil Greca, da je treba okrepiti implementacijo zakonodaje, in glede predlogov za poročanje in objavljanje podatkov o premoženjskem stanju oseb z najpomembnejšimi izvršilnimi funkcijami pa je ministrica dejala, da glede tega nima zadržkov. "Zagotovo je pomembno, da so zadeve transparentne, ker to ne nazadnje prispeva k pozitivnemu dojemanju ljudi v odnosu do oblasti," je menila ministrica.

Greco je sicer v poročilu, ki je bilo objavljeno v četrtek, pozdravil uravnoteženo zastopanost žensk in moških v slovenski vladi, v kateri je osem ministric in osem ministrov.

V organizaciji Transparency International Slovenia in Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so glede poročila med drugim poudarili navedbe Greca, da morajo pristojni organi v Sloveniji zagotoviti zadostna sredstva za delovanje protikorupcijske komisije.

G. K.