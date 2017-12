Ministrici po srečanju s Cerarjem: Uskladili smo ključne rešitve zdravstvenega zakona

21. december 2017 ob 10:14,

zadnji poseg: 21. december 2017 ob 13:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ministrici za zdravje in za finance sta se srečali s premierjem in ugotovili, da so ključne rešitve zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju usklajene. Zdaj jih bosta predstavili koaliciji.

Kolar Celarčeva je predlog zakona predstavila koalicijskim partnerjem in jim ga v papirnati obliki tudi izročila. Do danes namreč vsaj v DeSUS-u in SD-ju predloga še niso videli, čeprav je Kolar Celarčeva v sredo zagotovila, da jim je zakon poslala že v torek. Kot je danes pojasnila, je bilo po tistem, ko so zakon poslali v DZ, s predsednikom vlade dogovorjeno, da ga danes najprej predstavi vrhu koalicije in šele nato pošlje v poslanske skupine.

Tudi vodja poslancev SMC-ja Simona Kustec Lipicer je danes pojasnila, da so se držali dogovora koalicije, da medresorsko usklajen predlog ministrica predstavi vrhu koalicije, ko ta da zeleno luč, pa ga pošljejo poslancem. Predlog je tako danes s soglasjem koalicije romal v poslanske skupine koalicije, ki ga bodo proučile in dale pripombe. "Prošnja je bila, da bi mogoče tudi kaj praznikov izkoristili, da ga preberejo," je ob robu seje vlade dejala ministrica. Odziv partnerjem je bil po njenem mnenju pozitiven in so pozdravili pripravo tako obsežnega zakona. Spomnila je, da bo v skladu z zakonom več kot 90 odstotkov upokojencev in več kot 50 odstotkov zaposlenih plačevalo zdravstveni prispevek manj, kot je doslej dopolnilno zavarovanje. To bo tudi odbitna postavka pri dohodnini, je dodala ministrica in opozorila še na niz drugih rešitev. Po njenih navedbah tisti, ki so zakon prebrali, menijo, da je dober in bi bilo prav, da ga sprejmejo. A iz prvih odzivov partnerjev že prihajajo kritike. Prvak DeSUS-a Karl Erjavec je pred koalicijskim vrhom poudaril, da je nad dogajanjem presenečen. "To je način dela ministrice za zdravje, ves čas se spopadamo s temi težavami. Ona trdi, da je zakon usklajen, ko pride do razprave, pa ugotovimo, da ni tako," je dejal. Po njegovem mnenju se ministrica za zdravje vede tako, kot da je v prvem letu mandata, medtem ko se vsi koalicijski partnerji zavedajo, da je nekaj mesecev pred volitvami težko sprejemati kakšen pomemben zakon. Po Erjavčevem mnenju tudi ni veliko možnosti, da bi zakon sprejeli do konca mandata. Ob tem je priznal, da mu predstavljen predlog ni všeč, saj da favorizira bogatejše, ne pa tistih z nizkimi dohodki. Ministrica po njegovem mnenju s tem, ko "tako neodgovorno vlaga zakone oz. jih naznanja v javnosti, dela škodo". Spomnil je tudi, da so v DeSUS-u že večkrat poudarili nezadovoljstvo z njenim delom, a je premier vztrajal, da naj delo nadaljuje. Vodja poslancev SD-ja Matjaž Han nad dogajanjem in zakonom, ki pa ga je danes v papirnati obliki vendarle prejel, ni navdušen. "Ta skrivnostni dokument je bil včeraj najbolj iskan v državi," je dejal v izjavi novinarjem po koalicijskem vrhu. Več o ravnanju ministrice ni želel reči, ker da bi bil z vsakim komentarjem, ki bi ga dal, preoster. Opozoril pa je, da na koalicijskem vrhu ni bilo ministrice za finance. Han nezadovoljen

Predlog zakona bodo v SD-ju proučili in sporočili svoje stališče, je pa Han že kritičen do nekaterih določil, ki ga ne prepričajo. "Zopet bomo srednji sloj obremenjevali," je opozoril. Po njegovih navedbah gre vendarle za resno tematiko, a način, na kakršen se je začelo, tej zgodbi ne napoveduje srečnega konca. Spomnil pa je še, da se tak zakon po rednem postopku zelo težko sprejme v treh mesecih, saj maja v DZ-ju ni več seje. Po besedah Kustec Lipicerjeve si vsi želijo, da čim hitreje začnejo obravnavati predlog zakona, ki je več kot potreben, da bo končno naredil red in počistil temeljna vprašanja zdravstvenega varstva in pravic. Doslej je namreč po njenem mnenju prihajalo do zlorab v zdravstvenem sistemu, "prepogosto smo preplačevali določene zdravstvene storitve in svoje pravice zastavljali na račun dobičkov zavarovalnic". Se pa Kustec Lipicerjeva ni želela izreči, ali se ji zdi opredelitev plačevanja zdravstvenega prispevka dovolj solidarna in ali je glede tega v SMC-ju enotnost. Prispevek, ki bo nadomestil dopolnilno zavarovanje, bo razdeljen v pet razredov, znašal bo od 20 do 35 evrov.

Al. Ma.