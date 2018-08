Ministrska lista je že vložena v DZ. Židan prepričan o izvolitvi nove vlade in uspešnem koncu mandata.

Predsednik DZ-ja je podpisal terminski načrt predstavitev ministrskih kandidatov

Predsednik vlade Marjan Šarec je v DZ vložil listo ministrskih kandidatov, so potrdili v LMŠ-ju. Predsednik državnega zbora Dejan Židan je ob tem dejal, da je prepričan, da bo vlada izvoljena in uspešno končala mandat.

V ekipo 13. slovenske vlade Marjan Šarec predlaga 16 kandidatov, ki bodo zastopali koalicijske stranke LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS. Predsednik DZ-ja Dejan Židan je že podpisal terminski načrt njihovih predstavitev v DZ-ju, ki bodo od torka do četrtka.

Predsednik vlade Šarec je listo ministrskih kandidatov v DZ vložil že nekaj dni pred iztekom roka, kar bi se zgodilo v ponedeljek. Za prihodnji teden so v DZ-ju predvidene njihove predstavitve pred matičnimi odbori, teden pozneje pa je pričakovati glasovanje o ministrski ekipi. Židan hvali Šarčeve pogajalske sposobnosti

V vladi bodo sodelovali tudi vsi predsedniki koalicijskih strank z izjemo predsednika SD-ja Dejana Židana, ki je bil že izvoljen za predsednika DZ-ja. Sicer so prav kandidati SD-ja sprožili nekaj polemik v javnosti, a Židana te niso zmotile. "Socialni demokrati ne dušimo razprave znotraj stranke," je dejal. Šarec je po Židanovi oceni pogajalski proces o oblikovanju vlade vodil učinkovito, kar dokazujeta podpis koalicijske pogodbe in vložena lista ministrskih kandidatov. Ob tem je poudaril, da je Šarcu prvemu v Sloveniji uspelo sestaviti manjšinsko vlado ob podpori opozicijske stranke. "Kar cenim pri njem, je, da pogajanja niso potekala s trona moči, ampak je pogosto celo naredil korak nazaj in poudarjal, da je enak med enakimi, kar je omogočilo, da smo se lažje pogovarjali. Med nami je bilo tako čutiti spoštljivost ob razumevanju različnosti in razumevanje, da je mogoče poiskati skupni imenovalec, ki bo dober za ljudi in državo," je pojasnil.

Židan: Boji znotraj koalicije ne koristijo nikomur

Tudi v SD-ju želijo po Židanovih besedah prispevati k iskanju zmagovalnih rešitev za vse strani. "Zavzemamo se za čim manj bodic, saj te delajo politiko nervozno. Ko to gledajo ljudje, pa so nervozni tudi oni," je dejal in ugotavljal, da volivci prerekanja politikov ne nagradijo. "Zato se zna zgoditi, da se bo po štirih letih manjšinske vlade nekoliko korigirala politična kultura v Sloveniji," je dodal.

Židan se tako v celoti strinja s predsednikom SMC-ja in premierjem v odhajanju Mirom Cerarjem, da so vsi partnerji dozdajšnje vlade na zadnjih volitvah izgubili zaradi medsebojnega metanja polen pod noge. "Čeprav se morda kdo, ki izreče trdo besedo, v tistem trenutku počuti bolje, ti boji vedno znova povzročajo, da se seštevek podpore vsem tem strankam niža," je dejal.

Štirje kandidati so že bili ministri

Med 16 kandidati na listi sta dva z izkušnjami na mestu predsednika vlade, še štirje so v dozdajšnjem ali preteklih mandatih že opravljali ministrsko funkcijo, trije pa so v vladi delovali kot državni sekretarji. Skupaj s predsednikom vlade bosta ob potrditvi ministrskih kandidatur v vladi dva nekdanja župana. Dva med 16 ministri bosta brez resorja, med kandidati pa so štiri ženske.

Največ kandidatov, in sicer sedem, je starih od 40 do 50 let, štirje so stari 60 let in več, med njimi eden več kot 70. Manj kot 40 let pa ima en kandidat.

Ministrstvo Kandidat Stranka Finance Andrej Bertoncelj LMŠ Zdravje Samo Fakin LMŠ Notranje zadeve Boštjan Poklukar LMŠ Javna uprava Tugomir Kodelja LMŠ Gospodarstvo, tehnologija Zdravko Počivalšek SMC Okolje in prostor Jure Leben SMC Delo, družina, socialne zadeve Ksenija Klampfer SMC Zunanje zadeve Miro Cerar SMC Šolstvo, znanost, šport Jernej Pikalo SD Pravosodje Andreja Katič SD Kultura Dejan Prešiček SD Infrastruktura Alenka Bratušek SAB Razvoj in kohezija Marko Bandelli SAB Slovenci v zamejstvu Peter Jožef Česnik SAB Obramba Karl Erjavec DeSUS Kmetijstvo Aleksandra Pivec DeSUS



Janković ima o kandidatih pozitivno mnenje

Župan prestolnice Zoran Janković ima o kar nekaj ministrskih kandidatih prihodnje vlade Marjana Šarca pozitivno mnenje, a vseh ne pozna. Dodaja, da je pred vlado, v kateri sta tudi dva nekdanja člana njegove Pozitivne Slovenije, težka naloga, a je prepričan, da če bo šlo dobro vladi, bo šlo dobro tudi glavnemu mestu in vsem državljanom. Ob tem je dodal, da so si v koalicijski pogodbi, kolikor je z njo seznanjen, zastavili prave stvari, "zdaj pa morajo to izpeljati".

