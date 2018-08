Ministrska lista je že vložena v DZ

Predsednik DZ-ja je podpisal terminski načrt predstavitev ministrskih kandidatov

30. avgust 2018 ob 13:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik vlade Marjan Šarec je v DZ vložil listo ministrskih kandidatov, so potrdili v LMŠ-ju.

V ekipo 13. slovenske vlade Marjan Šarec predlaga 16 kandidatov, ki bodo zastopali koalicijske LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS. Predsednik DZ-ja Dejan Židan je že podpisal terminski načrt njihovih predstavitev v DZ-ju, ki bodo od torka do četrtka.

Predsednik vlade Šarec je listo ministrskih kandidatov v DZ vložil že nekaj dni pred iztekom roka, kar bi se zgodilo v ponedeljek. Za prihodnji teden so v DZ-ju predvidene njihove predstavitve pred matičnimi odbori, teden pozneje pa je pričakovati glasovanje o ministrski ekipi. V vladi bodo sodelovali tudi vsi predsedniki koalicijskih strank z izjemo predsednika SD-ja Dejana Židana, ki je bil že izvoljen za predsednika DZ-ja.

Ministrstvo Kandidat Stranka Finance Andrej Bertoncelj LMŠ Zdravje Samo Fakin LMŠ Notranje zadeve Boštjan Poklukar LMŠ Javna uprava Tugomir Kodelja LMŠ Gospodarstvo, tehnologija Zdravko Počivalšek SMC Okolje in prostor Jure Leben SMC Delo, družina, socialne zadeve Ksenija Klampfer SMC Zunanje zadeve Miro Cerar SMC Šolstvo, znanost, šport Jernej Pikalo SD Pravosodje Andreja Katič SD Kultura Dejan Prešiček SD Infrastruktura Alenka Bratušek SAB Razvoj in kohezija Marko Bandelli SAB Slovenci v zamejstvu Peter Jožef Česnik SAB Obramba Karl Erjavec DeSUS Kmetijstvo Aleksandra Pivec DeSUS

Med 16 kandidati na listi sta dva z izkušnjami na mestu predsednika vlade, še štirje so v dosedanjem ali preteklih mandatih že opravljali ministrsko funkcijo, trije pa so v vladi delovali kot državni sekretarji. Skupaj s predsednikom vlade bosta ob potrditvi ministrskih kandidatur v vladi dva nekdanja župana. Dva med 16 ministri bosta brez resorja, med kandidati pa so štiri ženske.

Največ kandidatov, in sicer sedem, je starih med 40 in 50 let, štirje so stari 60 let in več, med njimi eden več kot 70. Manj kot 40 let pa ima en kandidat.

G. C.